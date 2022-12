C'est la catastrophe au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Dans quel état le PSG va-t-il récupérer ses Brésiliens ? C'est une question que beaucoup de fans du club de la capitale se sont immédiatement posés hier sur les coups de 18h45 quand ils ont vu Marquinhos rater son tir au but et Neymar pleurer toutes les larmes de son corps. Mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. La nouvelle est tombée en milieu de journée : Manuel Neuer s'est cassé la jambe pendant ses vacances au ski. Il est donc forfait jusqu'à la fin de la saison.

Un immense coup dur pour le Bayern Munich, qui perd donc là son gardien titulaire pour le reste de la saison, à commencer par la double confrontation à venir en huitième de finale de la Ligue des Champions face au PSG. Les pépins s'accumulent pour le club bavarois, qui perd un troisième titulaire pour les mois à venir, après Sadio Mané et Lucas Hernandez.

En effet, le Sénégalais a dû renoncer, la mort dans l'âme, à la Coupe du Monde, touché au genou droit. La presse allemande annonçait une indisponibilité de 3 à 4 mois, ce qui lui ferait rater le huitième de finale de la Ligue des Champions. Même punition pour le Français Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, dans les premières minutes du match contre l'Australie en phase de poules du Mondial.

Manuel Neuer, une absence délicate...

Cela dit, le Bayern Munich dispose d'une profondeur d'effectif qui lui permet de colmater ces deux absences. Avec Gnabry, Sané, Musiala, Müller et Coman, l'absence de Mané n'apparaît pas décisive, quand bien même il est la recrue star du dernier mercato estival. De même, avec De Ligt et Upamecano en charnière centrale et Davies au poste de latéral gauche, le club munichois peut absorber l'indisponibilité de Lucas Hernandez.

Par contre, la nouvelle du forfait de Manuel Neuer est un véritable problème. Sa doublure depuis 2015 est Sven Ulreich, et il avait déjà été longuement sollicité lors de la saison 2017-2018 pour pallier l'absence de Neuer. Mais Ulreich, 34 ans, n'apporte évidemment pas les mêmes garanties. S'il joue quelques rencontres de temps à autre avec le Bayern, sa dernière véritable saison pleine remonte à 2020-2021, au cours de laquelle il avait été prêté à Hambourg, en deuxième division. Et il n'avait pas laissé un souvenir impérissable, notamment son jeu au pied.

En Allemagne, à peine quelques minutes après l'annonce de l'absence de Neuer, les journalistes réfléchissaient déjà aux options possibles pour le Bayern. Recruter un gardien lors du mercato hivernal ? Ou alors rappeler Alexander Nübel (26 ans) de son prêt à l'AS Monaco ? Cette dernière option n'est pas encore explorée mais elle signifierait le paiement d'une indemnité au club monégasque. Un retour de Nübel en 2023, à la fin de son prêt, avait été écartée, mais au regard de la situation actuelle, tout pourrait s'accélérer.