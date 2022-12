Bayern : Manuel Neuer forfait pour le reste de la saison !

La suite après cette publicité

C'est un véritable coup dur pour le portier allemand et capitaine du Bayern Munich. Manuel Neuer (36 ans) a annoncé via son compte Instagram s'être cassé la jambe, alors qu'il était en vacances au ski, après l'élimination de l'Allemagne en phase de poules de Coupe du Monde. L'homme aux 478 matches de Bundesliga ratera le reste de la saison, et donc la double confrontation contre le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions.

« Salut les gars, que dire, la fin d'année aurait définitivement pu mieux se passer... Alors que j'essayais de me vider la tête en faisant du ski de randonnée, je me suis cassé le bas de la jambe. L'opération d'hier s'est très bien passée. Un grand merci à l'équipe médicale ! Cependant, ça fait mal de savoir que la saison en cours est terminée pour moi. Prenez soin de vous! Votre Manuel », a communiqué Neuer.