Paul Pogba est prêt à signer gratuitement dans ce club !

Mais où jouera Paul Pogba en mars, au terme de sa suspension pour dopage ? Si la rumeur OM a enflammé les réseaux sociaux, et qu’énormément de supporters de formations de Ligue 1 et ailleurs en Europe espèrent le voir rejoindre leur club, la possibilité de le voir rejoindre un destin un peu plus exotique existe aussi. Dans un dialogue avec Luva de Pedreiro, célèbre influenceur brésilien, il a été interrogé sur la possibilité de jouer au Brésil, et pour combien d’argent il serait prêt à signer avec les Corinthians.

Et la réponse du milieu de terrain de 31 ans fait déjà le tour du web au Brésil. « Rien, zéro ! Je joue pour l’amour du football », a répondu le joueur tricolore. La direction des Corinthians, qui a déjà enrôlé Memphis Depay l’été dernier, est prévenue…