Le témoignage choc de Gonçalo Ramos sur le virus qui a plombé ses débuts au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Gonçalo Ramos (22 ans) a déjà été définitivement recruté par le club de la capitale qui a donc payé une soixantaine de millions d’euros pour verrouiller l’ancien pensionnaire de Benfica jusqu’en 2028. Mais les premiers pas de Ramos chez les Rouge et Bleu ont été compliqués.

Ramos n’a marqué que trois petits buts entre le mois d’août et la trêve hivernale. À l’instar de Randal Kolo Muani, le Lusitanien n’a donc pas échappé aux critiques. Pire, une information a circulé selon laquelle Luis Enrique n’en voulait déjà plus. Enfin, la presse portugaise a révélé que le joueur avait été durement touché par un virus à la fin de l’année 2023. Depuis le début de l’année 2024, la situation s’est calmée et Gonçalo Ramos se montre plus efficace face au but (6 buts inscrits en 12 matches).

«J’ai passé 20 jours à saigner et à vomir»

Parti rejoindre la sélection portugaise pour la trêve internationale, Ramos est revenu dans un entretien accordé à Record sur cette période compliquée avec le PSG. Et surtout sur cet épisode viral qui l’a vraiment cloué au sol. « J’ai eu un mois de décembre difficile. J’ai commencé par un virus, qui s’est ensuite transformé en une infection du colon. J’ai passé 20 jours à saigner et à vomir, incapable de manger, et avec de très fortes fièvres. J’ai fini par aller à l’hôpital quatre ou cinq fois et j’ai été mis sous perfusion. J’ai perdu huit kilos et j’étais en pleine période d’adaptation en France, donc cette mésaventure n’a pas aidé », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Ensuite, j’ai dû reprendre du poids au milieu de la saison, en faisant la présaison en janvier, ce qui n’est pas facile. J’ai eu un peu de chance, car c’est un mois plus calme en termes de compétitions, mais c’était difficile de retrouver le rythme après avoir perdu autant de poids. J’ai commencé le 10 décembre et je ne me suis pas entraîné avant le 21. J’ai eu une rechute à Noël, je suis allé à l’hôpital et je ne suis revenue que le 30. C’est à mon retour, le 30, que j’ai commencé à m’entraîner à 100 %. » Aujourd’hui, cet épisode est derrière lui, mais Gonçalo Ramos n’oubliera pas de sitôt ses premiers mois au PSG.