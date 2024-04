Quand Leonardo Balerdi a provoqué Kylian Mbappé

Leonardo Balerdi aime bien provoquer ses adversaires. Le défenseur de l’OM est un adepte de cette pratique pour faire sortir son adversaire du match. Même Kylian Mbappé a eu le droit à ses invectives. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, l’Argentin a raconté le Clasico de février 2023 avec notamment une anecdote sur son échange avec le numéro 7 du PSG, tout juste défait en finale de Coupe du Monde.

« Avec lui, on s’est dit des choses sur la finale du Mondial. Normal, il l’a perdue ! Je suis obligé d’aller sur ça, c’est un top joueur. Mais je ne sais pas si c’est bien de le piquer, parce qu’il va être encore plus dans son match ! On en a reparlé plus tard » a-t-il relaté dans les colonnes du quotidien français. Durant le match, le Français avait répondu par un doublé au Vélodrome (25e et 55e).