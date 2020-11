Leonardo sur la gestion des internationaux

La suite après cette publicité

Les lignes téléphoniques ont chauffé en cette fin de semaine. En cause, les blessures de Kylian Mbappé et de Neymar. Les deux hommes ont été sélectionnés par leur sélection respective (France et Brésil) alors que le Paris Saint-Germain espérait les conserver dans l'Hexagone pendant cette trêve internationale afin qu'ils se soignent, s'évitent de longs voyages et donc se reposent. Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est exprimé ce mardi à ce sujet.

« On a eu un contact avec eux. C’est la seule chose qu’on peut faire. La convocation si elle est officielle, les clubs ne peuvent rien dire. Les matches sont dans un calendrier et il y a des accords qui nous obligent à les laisser partir. Après, il faut un peu de bon sens avec le Brésil, la France et les autres. OK ils sont blessés, ils ont un planning, il faut respecter leur temps de blessure, on a transféré ça dans leurs fédérations et les joueurs suivent un programme comme s’ils étaient au club. Il y a un timing de récupération entre les deux staffs. La fédération nous a dit "on ne va jamais risquer la santé des joueurs". C’est clair pour nous, il y a un accord. Il faut contrôler. C’est la preuve qu’on a », a avoué le dirigeant.