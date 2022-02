CAN 2021 : les confessions du controversé arbitre de Mali-Tunisie

La suite après cette publicité

Interviewé par le journal L' Équipe ce mardi, Janny Sikazwe, le très controversé arbitre qui avait le 12 janvier dernier interrompu a deux reprises le match entre de la CAN entre le Mali et la Tunisie (1-0), a expliqué avoir été victime d'un grave coup de chaud qui aurait pu lui être fatal. «J'étais confus et je ne me rendais compte de rien. Je n'entendais plus mes assistants qui m'ont dit qu'ils essayaient de me joindre, de m'aider car ils voyaient que quelque chose n'allait pas. Je n'en ai aucun souvenir. » raconte l'arbitre zambien qui dit avoir souffert de déshydratation et de la chaleur humide camerounaise.

Envoyé à l'hôpital par la CAF le lendemain pour subir une batterie de tests, les médecins lui expliquent que l'incident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. « Ils ont appelé ça un coup de chaud, mais ça aurait pu être bien plus grave. À cinq minutes près, je pouvais tomber dans le coma, m'ont-ils dit à l'hôpital. J'aurais pu rentrer dans un cercueil. » détaille l'homme de 42 ans qui ne garde aucune séquelle de son malaise. Après du repos, le Zambien qui compte bien revenir sur les terrains, va être réintroduit sur le circuit de l'arbitrage par la CAF.