FC Bruges - Aston Villa : les compositions officielles

Ce mercredi, la 4e journée de la Ligue des Champions 2024/2025 se poursuit avec un duel intéressant entre le FC Bruges et Aston Villa. A domicile, les Gazelles s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Simon Mignolet qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Joaquin Seys, Joel Ordonez, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Ardon Jashari et Casper Nielsen se retrouvent dans l’entrejeu avec Hans Vanaken un cran plus haut. Seul en pointe, Ferran Jutglà peut compter sur Andreas Skov Olsen et Christos Tzolis sur les ailes.

De leur côté, les Anglais s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Ezri Konsa, Diego Carlos, Tyron Mings et Ian Maatsen. Le double pivot est assuré par Boubacar Kamara et Youri Tielemans tandis que John McGinn et Leon Bailey prennent les couloirs. Devant, Ollie Watkins est soutenu par Morgan Rogers.

Les compositions

FC Bruges : Mignolet - Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper - Jashari, Nielsen - Skov Olsen, Vanaken, Tzolis - Jutgla

Aston Villa : Martinez - Konsa, Carlos, Mings, Maatsen - Kamara, Tielemans - Bailey, Rogers, McGinn - Watkins