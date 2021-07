Arsenal prolonge Emile Smith Rowe

Emile Smith Rowe a signé un nouveau contrat à long terme avec Arsenal, annoncent les Gunners. Le milieu offensif de 20 ans, arrivé au club à neuf ans, a explosé avec l'équipe première la saison dernière, faisant 33 apparitions toutes compétitions confondues. Convoité, le nouveau numéro 10 d'Arsenal a finalement décidé de prolonger jusqu'en juin 2026.

International Espoir avec l'Angleterre, le Londonien a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives pour l'équipe de Mikel Arteta lors de l'exercice 2020-2021. Le manager espagnol s'est d'ailleurs félicité de voir prolonger de trois ans son poulain. «Comme nous l'avons tous vu la saison dernière, Emile est un joueur intelligent avec d'excellentes capacités. Sa vision exceptionnelle en fait déjà un joueur clé pour nous. Son attitude et sa volonté d'apprendre ont également été très impressionnantes. Je sais que les fans se joindront à nous pour se réjouir qu'Emile ait engagé son avenir dans le club. Nous sommes maintenant impatients de l'aider à se développer davantage et de le voir devenir encore plus important au sein de la jeune équipe que nous construisons».