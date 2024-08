Sporting CP : le drôle de mercato du serial buteur à 100M€ Viktor Gyökeres

Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal ou encore l’Atlético de Madrid, ces formations ont pour point commun d’être des géants européens, mais aussi d’avoir placé leurs pions pour essayer d’attirer Viktor Gyökeres cet été. Attaquant suédois du Sporting CP arrivé il y a un an de Championship et du club de Coventry City, le natif de Stockholm est un véritable phénomène au Portugal. Pour sa première saison avec les Leões, il a tout simplement affolé les compteurs avec 43 buts et 15 passes décisives en 50 matches avec le club de Lisbonne. De quoi permettre à son équipe de remporter le championnat et à lui de devenir meilleur buteur du championnat. Des performances extraordinaires qui ont fait monter sa cote et les intérêts.

Suivi par les meilleurs clubs du continent, celui qui compte 20 capes et 6 buts avec la Suède était notamment attendu du côté de la Premier League. Passant la plus grande partie de sa carrière en Angleterre, que ce soit à Brighton, Swansea et Coventry, Viktor Gyökeres savait qu’il avait la possibilité pour faire son retour par la grande porte, mais n’était pour autant pas pressé de quitter le Portugal en mai dernier : «j’adore être au Sporting. Nous verrons ce qui se passera, je ne peux rien promettre pour le moment… Je suis très heureux ici au Sporting, je suis sous contrat, mais dans le football les choses vont toujours vite, il faut s’adapter.»

Le Sporting CP a toujours très peur d’Arsenal

Depuis pourtant c’est le calme plat. Touché au genou durant la présaison, il avait ainsi refroidi les clubs intéressés sur sa condition physique, mais il est rapidement revenu aux affaires. Toujours au Sporting CP, Viktor Gyökeres a repris la saison comme si de rien n’était. Il n’a d’ailleurs pas oublié son efficacité sur la plage. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 4 matches, l’attaquant suédois reste toujours aussi important dans l’effectif de Ruben Amorim et a ainsi faire taire les doutes.

Son coach Ruben Amorim entend bien le conserver une saison supplémentaire et se cache derrière la clause de 100 millions d’euros : «cette clause nous donne une certaine sécurité.» Pour autant, cela n’est pas forcément le cas, car il suffit qu’un club aligne le montant en cette fin de mercato pour que tout s’emballe. Les Portugais se méfient notamment d’Arsenal. Les Gunners avaient attiré Thomas Partey en fin de mercato 2020 de cette manière et cela avait pris de court l’Atlético. Souhaitant recruter Fotis Ioannidis durant tout l’été, le Sporting CP est d’ailleurs en train de rater l’opération puisque le buteur grec pourrait rester du côté d’Athènes. De quoi renforcer les craintes du club portugais.