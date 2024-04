Ligue des Champions, PSG : Kylian Mbappé lance un avertissement au Barça

Au Parc des Princes, il s’était manqué. Plus que décevant lors du match aller contre le FC Barcelone (2-3), Kylian Mbappé (25 ans) n’est pas dans la meilleure forme de sa vie et n’a d’ailleurs marqué qu’une seule réalisation depuis un mois et demi, contre le Stade Rennais en Coupe de France (1-0). Mais le capitaine de l’équipe de France veut faire taire toutes les critiques lors du quart de finale retour de Ligue des Champions, au Stade de Montjuïc de Barcelone.

L’arène provisoire du FC Barcelone, en attendant la fin des travaux au Camp Nou, promet d’ailleurs un enfer à l’attaquant parisien, qui avait d’ailleurs puni les Blaugranas d’un triplé lors de la dernière confrontation entre les deux clubs, en 2021. Mais surtout, car il est en passe de devenir la tête d’affiche du club rival : le Real Madrid. Une pression supplémentaire pour Kylian Mbappé, qui devra se montrer devant le public espagnol.

Mais d’après son ami, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé est «très motivé, comme toute l’équipe. Les supporters ne jouent pas. On sera onze contre onze sur le terrain. Ce ne sont pas les supporters qui vont changer le match». Et selon les indiscrétions de L’Équipe, l’attaquant parisien a d’ailleurs paru décontracté lors de l’entraînement de veille de match, où il a été particulièrement adroit devant le but lors des exercices, le tout, sous les yeux de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

Le Parisien explique surtout que les tensions sont retombées entre le joueur et Luis Enrique, qui seraient maintenant sur la même longueur d’onde. «Ils sont très intelligents. Ils se comprennent dans leur mode de fonctionnement», expliquait une source du club parisien au quotidien, après que les deux hommes forts parisiens ont fait preuve de complicité lors du match des U19 Parisiens, ce dimanche. De quoi installer une atmosphère idéale avant ce match retour. Le FC Barcelone est prévenu, mais la star parisienne ne devra pas se louper.

