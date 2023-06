Qualifs CAN 2023 : la Côte d’Ivoire dominée par la Zambie, l’Angola l’emporte sur le fil contre la Centrafrique

La cinquième journée des éliminatoires à la CAN 2023 se déroulait ce samedi en Afrique. En milieu d’après-midi, c’est la Côte d’Ivoire qui se déplaçait en Zambie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce remake de la finale de la CAN 2012 ne s’est pas déroulé de la meilleure des manières pour les Eléphants. Peu à l’aise en début de rencontre, les ouailles de Jean-Louis Gasset ont concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp lunaire de Serge Aurier. Au retour des vestiaires, la Zambie a rapidement pris le large sur des réalisations de Patson Daka (48e) et Kings Kangwa (55e). Une gifle qui n’importe peu : la Côte d’Ivoire, hôte de la prochaine CAN, est d’ores et déjà qualifiée pour le tournoi. La Zambie, elle, acte sa qualification pour la prochaine CAN, huit ans après sa dernière participation.

L’autre rencontre de l’après-midi a également été animée entre l’Angola et la République Centrafricaine. Kialongo Gaspar a ouvert le score pour les Antilopes Noires à la 12e minute. Le match s’est emballé lors du second acte. Alors que Geoffrey Kondogbia a égalisé à la 46e minute pour les joueurs de la Centrafrique, ces derniers ont réduit à dix suite à l’expulsion du gardien de Guingamp Dominique Youfeigane (70e). Dès lors, les hommes de Raoul Savoy ont souffert et ont concédé la défaite dans les ultimes instants de la rencontre sur une réalisation signée Milson (2-1, 86e). Un succès qui permet à l’Angola de passer devant la Centrafrique en deuxième position. La dernière journée s’annonce explosive dans ce groupe E.

