Douzième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. En tête de ce classement, on retrouve Harry Kane comme depuis de nombreuses semaines. Le buteur anglais a encore brillé ce dimanche contre Stuttgart lors d’une victoire 3-0. Auteur d’un doublé, il porte désormais son joli bilan à 20 buts en 14 matches.

La suite après cette publicité

Cela permet à l’ancien de Tottenham de prendre ses distances avec la concurrence. Il prend deux unités d’avance sur le duo d’Eredivisie constitué de Santiago Gimenez (2e) et Vangelis Pavlidis (3e). Passeur, mais pas buteur malgré le festival de Feyenoord contre Heracles Almelo (4-0), il reste bloqué à 18 buts en 16 matches. Des statistiques identiques de celles de Vangelis Pavlidis. Le buteur de l’AZ Alkmaar est resté muet contre le PSV Eindhoven lors d’une lourde défaite 4-0.

À lire

OL : Pierre Sage encense Tolisso et Caqueret

Jude Bellingham encore buteur

Au pied du podium, on retrouve Serhou Guirassy qui marque le pas. Le buteur guinéen n’a rien pu faire avec Stuttgart face au Bayern Munich lors d’une lourde défaite 3-0 et reste bloqué à 16 buts en 13 matches. Disputant deux rencontres de plus, Kylian Mbappé arrive à la cinquième place avec son nouveau but inscrit face à Lille (1-1). Lautaro Martinez arrive sixième avec 15 buts en 16 matches. Le buteur de l’Inter Milan a encore marqué hier lors de la victoire 2-0 du club lombard face à la Lazio.

La suite après cette publicité

Blessé, Erling Haaland n’a pas participé au match nul de Manchester City contre Crystal Palace. Le Norvégien stagne à la septième place avec 14 buts en 15 matches. C’est un peu mieux que Mateo Cassierra actuellement huitième. Le Colombien affiche 14 buts en 16 matches, mais se retrouve en trêve hivernale avec le Zenit. Actif contre Benfica, mais muet lors d’une défaite 1-0, Simon Banza affiche 13 buts en 14 matches avec Braga. Enfin, Jude Bellingham arrive en dixième position. Buteur contre Villarreal (4-1), le milieu porte son total à 13 buts en 15 matches.

Kevin Denkey (Cercles Bruges) comptabilise également treize buts et échoue à la onzième. Il devance de peu Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Edin Dzeko (Fenerbahçe), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) et Mauro Icardi (Galatasaray) et leurs 12 réalisations. Anders Dreyer (Anderlecht), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Mame Baba Thiam (Kayserispor) et Mohamed Salah (Liverpool) comptent 11 réalisations et se retrouvent un peu plus loin. Loïs Openda (RB Leipzig), Borja Mayoral (Getafe), Jarrod Bowen (West Ham), Heung-min Son (Tottenham), Chris Bedia (Servette) et Kasper Dolberg (Anderlecht) suivent avec leurs 10 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens