EdF : Rudi Garcia critique les Bleus

La phase de poules est terminée, les Bleus peuvent déjà se concentrer sur les huitièmes de finale, dont ils connaîtront leur adversaire ce soir à l’issue des matchs du groupe E où toutes les équipes sont à égalité. Durant les trois premiers matchs, les joueurs de l’équipe de France n’ont pas rassuré, surtout dans le domaine offensif. Un seul Français est parvenu à trouver le chemin des filets : Kylian Mbappé, et seulement sur pénalty. En analysant le match, l’ancien coach du Napoli et de l’OL, Rudi Garcia, a été très dépréciatif envers les Bleus.

« On se met dans la difficulté. C’est évidemment une contre-performance de ne pas avoir gagné contre la Pologne et de finir deuxièmes. On bascule du côté de tableau de l’Espagne, de l’Allemagne et du Portugal… Ce sont les trois sélections qui m’ont fait la plus grosse impression ! L’Autriche est la belle surprise générale et ça tombe dans notre groupe. Mais il faudra battre tout le monde si on veut aller au bout (…). Mbappé est revenu mais je pense qu’il n’est pas à 100 % et qu’il sera surtout difficile de le récupérer totalement », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.