PSG, Real Madrid, Premier League : Achraf Hakimi ne ferme aucune porte

Tout le monde n'a que le nom de Kylian Mbappé (23 ans) à la bouche. La planète football retient son souffle en attendant l'annonce prochaine de sa décision. Le Paris SG le premier. Son ami Achraf Hakimi (23 ans) aussi. Mais au micro d'Al Kass Channel lors de la tournée au Qatar, le latéral droit, recruté l'été dernier à l'Inter pour près de 60 M€, est resté très énigmatique au sujet de son propre avenir.

Ainsi, lorsqu'il a été interrogé sur le Real Madrid, son club formateur, l'international marocain (48 sélections, 8 réalisations) a clairement entrouvert la porte à un retour. «C’est le club qui m’a donné ma chance, qui m'a permis d'atteindre le niveau professionnel, qui m’a tout appris, footballistiquement et personnellement. Je remercie énormément le Real Madrid. On va voir ce qui se passe à l’avenir, mais bon, c’est chez moi et j’ai toujours aimé être là-bas», a-t-il lâché.

Des envies d'ailleurs ?

Une déclaration qui risque de faire couler pas mal d'encre alors que Mbappé semble lui aussi partant pour Santiago Bernabéu et que leur dernière escapade commune dans la capitale espagnole avait déjà fait jaser. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Rouge-et-Bleu, le Lion de l'Atlas - qui a déjà joué en Espagne (Real), en Allemagne (Borussia Dortmund), en Italie (Inter) et aujourd'hui en France (PSG) - n'a pas non plus fermé la porte à une expérience future en Angleterre, et ce, même s'il a par ailleurs laissé entendre que son objectif était de remporter la prochaine Ligue des Champions avec Paris.

«La Premier League ? On ne peut jamais dire jamais, pourquoi pas un jour aller là-bas, et y prendre du plaisir, c’est l’une des meilleures ligues du monde, très compétitive, selon moi», a-t-il envoyé. Sans jamais parler de timing sur ces deux sujets, il n'a fait que répondre aux questions posées. Mais alors que RMC Sport laissait dernièrement entendre qu'Achraf Hakimi ne se sentait pas totalement à l'aise dans le vestiaire parisien et compris sur le terrain, ses mots prennent peut-être une autre teneur. Le début d'un autre feuilleton ?

برنامج ضيفنا |

أشرف حكيمي نجم #باريس_سان_جيرمان .. - بعدما لعب بجوارهما - يتحدث عن الفرق بين #ميسي و #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/ikDpdqgCoR — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 18, 2022