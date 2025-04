Carlo Ancelotti en passe de quitter le Real Madrid pour rejoindre le Brésil !

Le Real Madrid est en mauvaise posture. Après une saison globalement ratée à tous les étages, les Merengues n’ont pas su sortir la tête de l’eau ces dernières semaines pour réaliser une fin de cuvée réussie. En parallèle d’une élimination assez humiliante face à un Arsenal largement supérieur en quarts de finale de Ligue des Champions, les Madrilènes ont perdu du terrain en championnat. Avec des résultats en dents de scie, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabeu ont vu leur rival de toujours, le FC Barcelone, prendre une avance de quatre points qui semble presque décisive à ce stade de la saison.

Et après une nouvelle défaite dans un Clasico cette saison lors de la finale de Coupe du Roi samedi, autant dire que les désillusions s’enchaînent ces derniers temps chez les Merengues. Forcément, toutes ces défaites ne sont que peu appréciées dans un club tel que le Real Madrid et cela impacte forcément Carlo Ancelotti. Légende du club à travers ses nombreux trophées remportés sur le banc de la Maison Blanche, l’Italien est fragilisé depuis plusieurs semaines. Et avec les appels de phare insistants du Brésil depuis quelques mois, l’avenir de l’ancien entraîneur du PSG a des allures de telenovela qui révèle de nouveaux épisodes chaque jour.

Une rencontre Ancelotti-Perez fixée ce lundi

Pour autant, cette série arrive à son dénouement selon de nombreuses sources. En effet, avec la nouvelle défaite face au Barça en finale de Coupe du Roi, le divorce entre le Real Madrid et Carlo Ancelotti au terme de la saison semble inéluctable. C’est en tout cas ce qu’affirme The Athletic ces dernières heures. Le média anglais est catégorique : Carlo Ancelotti va quitter le Real Madrid pour rejoindre le Brésil à l’issue de la saison. Selon les informations de nos confrères d’outre-Manche, l’entraîneur sous contrat jusqu’en 2026 va quitter Madrid pour prendre les rênes de la Selecao sur les bases d’un contrat d’un an qui le lierait à la CBF jusqu’à la Coupe du monde 2026.

En parlant de Coupe du monde, The Athletic explique que le tacticien de 65 ans ne prendra pas part à celle des clubs avec le Real et devrait être remplacé d’ici là par Xabi Alonso, cible prioritaire des dirigeants madrilènes pour le poste, ou Santiago Solari qui pourrait être appelé pour assurer l’intérim. En Espagne, on se veut plus nuancé. Marca explique en effet que Carlo Ancelotti va être fixé sur son sort dans les prochaines heures après une rencontre avec Florentino Pérez. Comme l’explique le média ibérique, le coach italien souhaite avoir la possibilité de choisir pour son avenir et va démontrer à sa direction qu’il a encore les armes pour rectifier le tir cette saison. Ainsi, le dernier Clasico de la saison, qui aura lieu le 11 mai à Barcelone, ressemble donc au match de la dernière chance pour un Carlo Ancelotti qui semble parti à 99% à l’issue de la saison. Le Brésil est, à l’unanimité, sa prochaine destination.