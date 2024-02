Real Madrid : les détails fous du nouveau Santiago-Bernabéu

La réalisation du nouveau stade Santiago-Bernabéu, l’antre du Real Madrid, prend forme. Les caméras espagnoles aiment nous montrer les avancées du stade madrilène, avec son toit rétractable et sa nouvelle façade en acier. La construction, entamée en 2019, progresse et notamment la Skywalk comme l’annonce Marca. Située dans l’anneau supérieur, la Skywalk est une loge gigantesque étalée sur toute la circonférence du stade. Un endroit pour les VIP qui mélangera football, gastronomie et divertissement.

Les dirigeants du Real veulent que ce lieu soit un emblème de la culture madrilène. Plusieurs espaces s’inspirent des kiosques de la ville et de ses parcs emblématiques (pavillons du Retiro et les serres du Jardin Botanique), avec des matériaux nobles tels que des mosaïques. La Skywalk offrira des vues différentes sur le terrain, pour procurer une expérience inédite. Et pourrait également se transformer en discothèque. L’objectif est que l’espace soit opérationnel dès le concert de Taylor Swift le 30 mai prochain. Le nouveau stade Santiago-Bernabéu, qui veut être « le meilleur stade du monde » pour son président, est dès à présent dans sa dernière ligne droite.