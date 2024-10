Corinthians : Memphis Depay fait enfin taire ses détracteurs

Cet été, une pléiade de joueurs au pedigree impressionnant s’est retrouvée sans club. C’est également le cas de Memphis Depay. Passé par l’OL et le FC Barcelone dernièrement, l’attaquant néerlandais sortait d’une saison correcte avec l’Atlético de Madrid. Ne prolongeant pas l’aventure avec les Colchoneros, l’ancien numéro 7 de Manchester United était pisté par plusieurs formations européennes cet été. Pour autant, des émoluments assez imposants et un manque de certitudes sportives ont refroidi de nombreuses ardeurs. Dès lors, le marché exotique s’ouvrait pour l’attaquant de 30 ans. Alors que plusieurs de ses pairs rejoignent depuis quelques années les États-Unis ou l’Arabie saoudite, le natif de Moordrecht a décidé de rejoindre le Brésil.

Nouveau joueur de Corinthians, Memphis Depay, très croyant, avait expliqué que le destin l’avait amené ici : «je pense que nous devons reconnaître d’où vient le football authentique. Beaucoup de stars du monde entier viennent du Brésil, nous connaissons de grands joueurs brésiliens. C’est la Mecque du football, le beau jeu est ici. Les enfants d’Europe suivent des joueurs d’ici, même pour leur façon d’embrasser la vie, car il n’y a pas que le football. Ma raison d’être ici est plus grande que le football. La culture brésilienne est bien connue, très similaire aux cultures africaines. Mon père est originaire du Ghana et j’ai ressenti cette similitude. Dès que je suis entré dans le stade, je n’avais jamais vécu cela de ma vie, quelque chose de complètement différent. Je ne m’en étais pas rendu compte, ça fait 30 heures que je suis là, ça passe vite. Je veux en profiter, cela va me faire avancer, je veux mettre mon cœur ici. Le football, c’est ce qui rassemble les gens. Je pense que c’est une chose merveilleuse pour moi. J’ai des amis au Ghana, au Brésil, et j’inspire ces enfants. Je veux qu’ils me regardent et croient en leurs rêves. La foule d’hier m’a donné cette inspiration. Pour être tout à fait honnête, c’était un moment magique pour moi.»

Outre ces présentations profondes et qui ont sûrement fait tomber amoureux plusieurs supporters brésiliens à l’égard du joueur, ses débuts sur le pré étaient particulièrement attendus. Et finalement, alors que l’on aurait pu penser que le Batave allait surclasser ses adversaires dans un championnat relevé, mais moins que ceux qu’il a connus, Memphis Depay a galéré. Malgré une passe décisive en Copa Sudamericana contre Fortaleza, l’ancien métronome de l’OL a été lynché après des débuts jugés décevants. Attendu comme le joueur qui allait leur permettre de passer un cap, les supporters de Corinthians s’étaient montrés particulièrement véhéments à l’encontre de leur nouveau leader. Pour autant, alors que son avenir avait même été mis en suspens suite à une affaire financière, Memphis Depay s’est ressaisi et sort de deux belles prestations.

Enfin titularisé par son entraîneur, Ramon Diaz, le joueur formé au PSV Eindhoven s’est illustré par une passe décisive contre l’Internacional avant la trêve internationale. Cette nuit, Memphis Depay, laissé de côté par Ronald Koeman avec les Pays-Bas, a remis le couvert face à l’Athletico-PR. Contribuant à la large victoire des siens en inscrivant un coup-franc sublime, l’attaquant de 30 ans était fier d’avoir enfin lancé son aventure dans son nouveau club : «marquer mon premier but signifie tout pour moi. La façon dont ils m’ont accueilli dès le début, tout cela est très beau pour moi. J’essaie d’aider les supporters, le club et l’équipe autant que je peux. Mais nous devons nous regarder nous-mêmes et nous devons nous améliorer. Les erreurs défensives de l’équipe ? Nous avons déjà discuté un peu à la mi-temps, car nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Mais je pense que nous sommes ensemble, les fans sont là. Et après le but, ils nous ont donné de la force supplémentaire pour gagner. Je suis un joueur qui aime marquer des buts et j’essaie de m’adapter, l’équipe doit aussi s’adapter car elle doit trouver des espaces pour que je marque des buts, bien sûr. J’espère que ce sera le premier d’une longue série, mais le plus important aujourd’hui est que nous avons pris trois points.» Le début d’une belle aventure semble s’écrire sous nos yeux.