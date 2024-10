Memphis Depay pourrait déjà quitter les Corinthians

Le 10 septembre dernier, les Corinthians ont officialisé à la surprise générale l’arrivée de Memphis Depay jusqu’en juillet 2026. En effet, on imaginait le Néerlandais poursuivre sa carrière en Europe, d’autant qu’il était libre de tout contrat après la fin de son aventure à l’Atlético de Madrid. Approché par quelques écuries du Vieux Continent, l’ancien joueur de l’OL n’a pas trouvé crampon à son pied. Certains ont évoqué ses grandes exigences financières qui ont refroidi ses quelques prétendants. Approché une première fois par les Corinthians, le natif de Moordrecht avait décliné l’invitation dans un premier temps.

La suite après cette publicité

Une fois le mercato terminé dans les principaux championnats européens, Memphis s’est laissé séduire et tenter par ce défi au Brésil. Un choix qu’il a expliqué en conférence de presse très rapidement. «J’ai traversé le monde pour jouer au football dans un pays où l’on ne connaît pas grand-chose à la compétitivité. Pour moi, c’est simple : j’ai grandi aux Pays-Bas, je connais la compétitivité en Europe et j’ai joué pour de nombreux clubs, j’ai fait de la compétition. J’ai 30 ans et je me suis demandé que faire pour être heureux, pour une raison quelconque, je suis ici aujourd’hui. Je crois que tout dans ma vie à un but.»

À lire

Palmeiras veut faire revenir Gabriel Jesus

Memphis pourrait déjà faire ses adieux

Pour réussir à attirer le Hollandais dans leurs filets, les Corinthians lui ont offert un joli pactole. Entre les salaires et les primes, il coûte 70 millions de R$ (11,2 M€) à son club. Mais la presse auriverde avait toutefois précisé qu’une grande partie de ce montant sera versée par Esportes da Sorte, le sponsor principal du club. Mais ce lundi soir, AS révèle que Memphis Depay pourrait être contraint de quitter son nouveau club. En effet, le média espagnol explique que cette société ne figure pas sur la liste des boîtes de paris autorisées à opérer au Brésil.

La suite après cette publicité

De fait, la continuité d’Esportes da Sorte en tant que sponsor principal des Corinthians est en danger. Si jamais la société devait se retirer, cela mettrait l’écurie brésilienne dans une situation très inconfortable financièrement et l’avenir du joueur serait impacté. Journaliste pour Finances of Sport, le journaliste brésilien, Paulo Vinícius Coelho, évoque une éventuelle résiliation. De son côté, AS précise que Memphis risque d’être touché directement puisque le sponsor devait verser sur trois ans 51,3 M€ aux Corinthians, qui devaient en utiliser une bonne partie pour le contrat du joueur. Tout cela n’a pas de quoi rassurer l’attaquant hollandais, qui vit des débuts difficiles sur le plan sportif. La semaine dernière, il s’est fait reprendre de volée par plusieurs supporters qui estiment qu’il n’est pas assez bon. Ils pourraient bien ne pas le voir très longtemps sous leurs couleurs si les Corinthians perdent bien leur principal mécène.