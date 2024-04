Bayern Munich : Thomas Tuchel se méfie du Real Madrid

Le football allemand triomphe en Ligue des champions. Après le Borussia Dortmund mardi, le Bayern Munich s’est qualifié mercredi pour les 1/2 finales de l’épreuve reine. Les Bavarois, qui ont battu hier Arsenal 1 à 0, vont défier le Real Madrid. Le match aller se jouera le 30 avril à l’Allianz Arena. La manche retour, elle, aura lieu de 8 mai au Santiago-Bernabéu. Une double confrontation qui fait saliver Thomas Tuchel. Même si l’Allemand se montre toutefois méfiant.

«J’espère que nous retrouverons certains joueurs pour avoir des alternatives et un banc complet. Mais en termes d’effort d’équipe, de sacrifice, ce sera la référence. Il n’y a pas d’autre façon de jouer les matches de football à ce niveau. Ce seront deux matches totalement différents parce que le style du Real Madrid est totalement différent de celui d’Arsenal. Je n’ai pas trop regardé le Real Madrid cette saison. Ce sont les matches les plus difficiles qu’on puisse jouer contre le plus grand club dans le monde. Nous sommes impatients de relever le défi et nous espérons que nous serons à la hauteur.» Réponse dans quelques jours…