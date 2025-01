Nottingham Forest - Liverpool: les compositions officielles

Gros choc en Angleterre ! Nottingham Forest reçoit sur sa pelouse Liverpool ce mardi à 21h00, dans le cadre de la vingt-et-unième journée de Premier League. Nottingham Forest s’articule en 4-2-3-1 avec Sels aux cages. En défense, on retrouve Aina, Milenkovic, Murillo et Williams. Anderson et Yates sont placés juste devant la défense. Elanga, Gibbs-White et Hudson-Odoi vont animer l’attaque de Nottingham Forest aux côtés de Wood, placé en pointe.

Les Reds s’organisent également en 4-2-3-1 avec aux cages Alisson. En défense, on retrouve Robertson, Van Dijk, Konaté et Alexander-Arnold. Mac Allister et Gravenberch sont au milieu de terrain. Et enfin, Gakpo, Szoboszlai et Salah vont épauler en attaque Diaz.

Les compositions:

Nottingham Forest: Sels - Aina, Milenkovic, Murillo, Williams - Anderson, Yates - Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi - Wood

Liverpool: Alisson - Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold - Mac Allister, Gravenberch - Gakpo, Szoboszlai, Salah - Diaz