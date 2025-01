Mercato : le Barça pourrait encaisser 25 M€ grâce à Manchester City

Dernière ligne droite du mercato, derniers coups de fil, dernières négociations, et peut-être dernières affaires. Grand acteur de cette fenêtre hivernale, avec plus de 150 millions d’euros déboursés pour recruter Omar Marmoush (75 M€), Abdukodir Khusanov (40 M€ + bonus), et Vitor Reis (37 M€), Manchester City pourrait frapper un dernier grand coup avant la fermeture du marché anglais, programmée au 3 février.

Cette fois, ce n’est ni en défense, ni en attaque, que le quadruple champion d’Angleterre en titre devrait bouger, mais plutôt au milieu de terrain. Orphelins de Rodri, forfait pour encore plusieurs mois, les Skyblues ont affiché d’énormes largesses ces derniers mois : Gundogan n’a plus son influence d’antan, Bernardo Silva et Kovacic n’ont pas les mêmes caractéristiques que l’Espagnol, et Nunes peine à s’affirmer. Résultat, les dirigeants anglais ratissent large en espérant trouver le chaînon manquant à Guardiola.

Xavi ne comptait même pas sur lui au Barça

Ce vendredi, Relevo nous informe alors d’un grand intérêt des Skyblues pour un certain Nico Gonzalez. Pas l’ailier argentin de la Juventus Turin, son homonyme, mais plutôt le milieu de terrain qui fait aujourd’hui le beau temps de Porto. Avec 29 matches disputés cette saison, pour 7 buts et 6 passes décisives, l’Espagnol de 23 ans s’est affirmé comme un titulaire inamovible dans son club, rejoint il y a 18 mois. Et ce n’est pas un hasard si Liverpool avait récemment exprimé un intérêt pour l’international espoir espagnol.

Cette fois, les derniers échos résonnent plutôt du côté de Manchester City, qui aurait pris langue avec son homologue portugais pour le natif de La Corogne. Des discussions ont actuellement lieu, mais Porto ne lâchera pas son joueur à n’importe quel tarif. Pour rappel, le contrat de Nico Gonzalez contient une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros, tandis que le Barça dispose d’un pourcentage à la revente de 40%, ce qui limite forcément la plus-value dégagée par le club portugais. Concrètement, si le deal aboutissait sur la base de ces chiffres, les Catalans récupéreraient 24 millions d’euros, sur un élément laissé de côté par Xavi. Il y a pire comme nouvelle.