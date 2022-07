Chelsea veut faire une razzia sur le mercato, le Real Madrid a une 3e option pour son attaque

La suite après cette publicité

Chelsea veut du lourd pour attaque

En Italie, le mercato fait parler et pas qu'un peu. Comme l'annonce Il Corriere dello sport, il y a un club «déchaîné» et qui apprécie particulièrement les joueurs de Serie A, c'est Chelsea ! Le club londonien s'attaque à Kalidou Koulibaly et Rafael Leão ! «Le marché s'emballe, les Blues s'arrachent les bijoux de l'Italie. 40 millions offerts pour le géant du Napoli alors que l'assaut pour le talent de l'AC Milan commence.» Pour La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri doivent «blinder le Portugais le plus rapidement possible car pour l'instant la prolongation n'avance pas et Chelsea pourrait bien en profiter.» Et Chelsea a des envies énormes pour son mercato car comme nous l'apprend The Times, l'équipe de Thomas Tuchel a aussi des vues sur Serge Gnabry, à qui il reste un an de contrat au Bayern Munich. C'est simple, Chelsea veut des renforts de poids en attaque et est prêt à s'en donner les moyens !

Le Real tient son attaque pour la saison prochaine

En Espagne sur la couverture du journal AS, il est question de l'attaque du Real Madrid. Alors que les Merengues n'ont pas réussi à signer Kylian Mbappé cet été, le canard nous apprend qu'ils ne chercheront pas de renfort à ce poste car il y a «Karim Benzema, Borja Mayoral... et personne d'autre !» «Le club estime que le Français et le joueur de l'académie sont suffisants pour porter tout le poids des objectifs de l'équipe et ne signera pas d'autre attaquant.» Sur son site internet, le média apporte des précisions et indique que les «solutions existent déjà en interne.». Et pour endosser le rôle d'attaquant lorsque Benzema aura besoin de souffler, Eden Hazard est une option sérieusement envisagée par Carlo Ancelotti. Cela permettra de donner du temps de jeu au Belge qui semble barré par la concurrence de Vinícius Júnior à gauche.

Raphinha enflamme la Catalogne

On reste dans la péninsule ibérique avec du mercato et le FC Barcelone qui passe la seconde dans cette période estivale. C'est un dossier qui dure depuis des semaines qui va enfin connaitre son épilogue. Comme le placarde Mundo Deportivo sur sa Une : «Raphinha, c'est fait.» «Accord total entre le Barça et Leeds pour le transfert du Brésilien : 58 millions fixes plus 7 millions de bonus. Il arrive aujourd'hui à Barcelone pour signer pour cinq saisons, jusqu'en 2027, et sera le troisième renfort après Kessié et Christensen.» Une arrivée qui fait également les gros titres de Sport ce matin : «Le Barça conclut l'accord avec Leeds pour signer le Brésilien, il devrait prendre part à la tournée aux États-Unis.» Marca aussi reprend l'information avec ce titre : «Raphinha jusqu'en 2027.» D'ailleurs, dans l'actualité du Barça, Francisco Trincão va faire son retour au Sporting comme l'annonce Record dans son édition du jour : «Trincão rentre à la maison. Un accord a été trouvé entre 15 et 20 M€, les derniers détails ont été réglés hier.»