Serie A : minimum syndical pour l’AS Rome face à Bologne, Lecce renverse la Lazio

La Serie A était à l’honneur ce mercredi avec pas moins de dix rencontres, autant dire que toute la 16ème journée se déroulait cette après-midi. Les deux équipes de Rome jouaient d’ailleurs à 16h30. D’un côté, la Lazio, 4ème du championnat italien, se déplaçait sur la pelouse de Lecce et de l’autre l’AS Rome, 7ème avant le coup d’envoi, recevait Bologne au Stadio Olimpico de la capitale italienne. Dans cette rencontre, les Romains marquaient très rapidement, seulement quelques minutes après le coup d’envoi. Lorenzo Pellegrini inscrivait la seule réalisation de la partie sur pénalty (6e, 1-0) et le scone ne bougeait ensuite plus jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre du match, Monsieur Alberto Santoro. A noter, la superbe intervention de Tammy Abraham sur sa ligne au bout du temps additionnel après un corner adverse pour préserver le petit avantage de la Louve.

La suite après cette publicité

Au tour des Laziale maintenant qui réussissaient d’ailleurs aussi bien leur début de match que leurs voisins romains. Ciro Immobile plantait son 7ème but en Serie A après une offrande de Nicolo Casale (14e, 1-0). Malheureusement, l’histoire ne se répétait pas et Lecce arrivait à inverser la tendance en deuxième période en égalisant tout d’abord grâce à un but de Gabriel Strefezza (57e, 1-1) puis une réalisation de Lorenzo Colombo (71e, 2-1). Grâce à sa victoire, c’est l’AS Rome qui réalise la meilleure opération en revenant au niveau de son voisin laziale. La Lazio reste bloquée à la 4ème place tandis que la Louve remonte à la 5ème place, les deux équipes ayant toutes les deux 30 points chacune.

À lire

Serie A : l’AC Milan se fait peur en fin de match face à la Salernitana, même constat pour la Sampdoria contre Sassuolo