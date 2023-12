OL : Pierre Sage n’est toujours pas fixé sur son avenir

Victoire face au Toulouse FC (3-0), à Monaco (0-1) et contre Nantes (1-0). Le bilan est plutôt excellent pour l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, qui a fait le plein de points après un début de saison complètement raté. Aux commandes d’un navire qui sait de nouveau où il va, Pierre Sage semble être l’homme de la situation, enfin.

La suite après cette publicité

Et pourtant, l’entraîneur de l’OL n’est pas encore fixé sur son sort. «Pierre Sage est actuellement en vacances, et n’a reçu aucune contre-indication sur le fait qu’il poursuivra sa mission à la tête du groupe», raconte Le Progrès, qui assure tout de même que les pistes se réduisent pour Lyon, avec un Bruno Genesio de moins en moins attentif au projet olympien. Le club du Rhône va devoir faire au plus vite pour éclaircir la situation de tout le monde, et ça semble déjà avoir commencé dans le staff.