Indice UEFA : le Portugal est passé devant la France

Longtemps ce scénario catastrophe n'a été qu'une illusion. Sa 5e place à l'indice UEFA menacée depuis des années, la France se rattrapait toujours grâce au bon parcours d'un de ses clubs, ou aux éliminations précoces de ses adversaires européens. Sauf que cette fois, la réalité a dépassé la fiction. Depuis mardi et la qualification de Benfica en Ligue de Champions, le Portugal est passé devant la France. L'élimination de Monaco hier en barrage de C1 a confirmé ce processus.

Le passage à la nouvelle saison a fait très mal aux Français. Les 14,416 points acquis lors de la saison 2016/2017 ont disparu. Adieu les demi-finales de Ligue des Champions de l'ASM et de la Ligue Europa de l'OL, alors que les Portugais n'avaient cumulé que 8,083 points, soit leur plus faible total sur ces dernières saisons. Résultat, l'écart de 7,5 unités qui séparaient les deux pays a complètement disparu. Avec 44,216 points contre 43,581, le pays de Cristiano Ronaldo s'est adjugé la 5e place.

Une place en moins en Ligue Europa l'an prochain ?

Pour le moment du moins car la saison à venir peut encore faire bouger les lignes. Néanmoins, la pression est du côté tricolore. Dans l'immédiat, la perte de cette 5e place n'a pas de conséquence. Seulement, si à l'issue de cet exercice européen la situation n'a pas bougé, la France aura un ticket de moins pour la prochaine Ligue Europa. En d'autres termes, le 5e de la Ligue 1 prendra la direction de la plus petite des coupes d'Europe, la Conference League.

Il n'y aurait alors plus qu'un seul représentant en Ligue Europa, celui qui a terminé 4e de L1 (et éventuellement le 3e en cas d'élimination en barrage de C1 comme Monaco cette saison), alors nous passerions à deux équipes en Conference League (au lieu d'une seule cette saison avec Rennes). Enfin, il y a un autre enjeu à plus long terme avec le passage à 36 équipes en Ligue des Champions à partir de 2024. Le 5e de l'indice UEFA aura trois équipes directement qualifiées, et une 4e en tours préliminaires. Les clubs français n'ont plus le choix. Ils doivent briller sur la scène européenne.

