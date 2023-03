Vidéo : le triplé le plus rapide de l’histoire d’Openda gravé dans la mémoire des Twittos

La suite après cette publicité

En déplacement sur la pelouse de Clermont, le Racing Club de Lens a l’occasion de recoller au podium avant les échéances de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui a parfaitement débuté pour les hommes de Franck Haise avec un triplé de Monsieur Loïs Openda. Et ce n’est pas n’importe quel triplé : il est le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 en 4 minutes 31. D’abord en trompant Diaw entre ses jambes dans un angle fermé (31e), avant d’être servi par Thomasson, à la suite d’une glissade de Gonalons (33e). Les Twittos auront ce souvenir gravé en mémoire !

À lire

Ligue 1 : grâce au triplé record d’Openda, Lens se balade à Clermont et remonte sur le podium