Covid-19, Ligue 2 : les deux prochains matches du SC Bastia reportés

Auteur d'un match nul contre Nîmes (1-1) pour son retour en Ligue 2 le week-end dernier, le club de Bastia va devoir patienter avant de retrouver les pelouses. Touché par la Covid-19 - neuf joueurs du SCB, dont les deux gardiens, sont positifs au coronavirus, ainsi qu'un membre du staff -, le club corse a vu ses deux prochaines rencontrés reportées suite à l'avis de la commission nationale COVID FFF.

«La Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter les matchs : Quevilly Rouen / SC Bastia, comptant pour la 2ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 31 juillet 2021 à 19h, au mercredi 18 août 2021 à 19h sur L'Equipe Live ; SC Bastia / AS Nancy Lorraine, comptant pour la 3ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le lundi 9 août à 20h45, au mercredi 11 août 2021 à 19h sur beIN SPORTS 1,» peut-on lire dans le communiqué publié par la Ligue de football professionnel (LFP).