OM : l’inquiétude monte

Marseille ne serait pas Marseille s’il ne se passait parfois pas des choses improbables. Quelques jours après la reprise, Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin, quittait son poste. Pablo Longoria, le président de l’OM, avait déjà un nom pour le remplacer : Igor Tudor. Mais le style des deux entraîneurs est très différent.

L’ex cherchait un jeu de possession quand le nouveau préfère largement le jeu direct. Dans une préparation que le Croate n’a pas choisie, on n’a pas vu grand-chose. Cinq matches, une seule victoire contre les amateurs de Marignane-Gignac-Cote-Bleue. Sur les quatre autres rencontres, un nul, trois défaites, un but marqué, sept encaissés.

Le stade commence déjà à siffler

Un bilan peu réjouissant donc pour le nouvel homme fort de l’Olympique de Marseille. S’il ne cesse de répéter qu’il a besoin de temps, il semble peu probable que le stade, là où la vérité éclate, lui laisse. Il suffisait d’entendre le public marseillais siffler et gronder à la pause contre l’AC Milan. Après la rencontre, Jonathan Clauss, le nouveau latéral de l’OM, a expliqué certaines choses.

« Il faut lui faire confiance, sinon ça va être compliqué. Il faut lui faire confiance, croire en son discours et qu'on tire tous dans le même sens. On a affronté une très grosse équipe de Ligue des Champions, on sait à quoi s'attendre désormais », expliquait l’ancien Lensois. De là à comprendre que le groupe n’est pas forcément réceptif, il n’y a qu’un pas.

D’autant qu’on sait que tout ne s’est pas passé sans heurts, que ce soit une fois avec Cengiz Ünder ou une autre avec Gerson. Forcément, après une belle deuxième place l’année passée, les supporters s’attendaient à autre chose. L’OM est un club instable par essence, mais s’il n’y avait pas de résultat à la première journée, ce dimanche contre Reims, la saison risque d’être longue. Et très compliquée.