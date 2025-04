Liga : le Real Madrid s’impose à Alavés malgré le coup de sang de Mbappé

Le Real Madrid se trouvait dans une situation délicate, sans droit à l’erreur. Après un quart de finale de Ligue des Champions mal engagé et une deuxième place en championnat, à 7 points du FC Barcelone, l’équipe était confrontée à deux obstacles majeurs. Suite à la déroute face à Arsenal (0-3), Ancelotti décidait de revoir son équipe, apportant des changements notables. Güler était titularisé, tandis que Vinicius et Bellingham commençaient sur le banc. De son côté, Alavés, en lutte pour le maintien, devait impérativement enchaîner après sa victoire contre Gérone (1-0), avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge.

Le match s’est ainsi rapidement emballé. Sur un corner tiré depuis la gauche, Asensio a remporté son duel au second poteau et inscrit son premier but avec le Real, mais une faute de Rudiger sur le gardien Owono a été signalée. Après l’arbitrage vidéo, il a été confirmé que Rudiger avait volontairement percuté le gardien d’Alavés (19e). À la 34e minute, Camavinga a cependant ouvert le score pour le Real (0-1) Après un superbe échange avec Valverde à l’entrée de la surface, l’international français a enroulé un tir du gauche qui a trouvé le fond des filets, malgré la tentative du gardien d’intervenir. Alavés n’a pas tardé à réagir, et Vicente a failli égaliser avec une frappe puissante du gauche qui a frôlé le petit filet de Courtois, déviée légèrement par la tête de Kike Garcia.

Le Real Madrid a terminé à 10, suivi d’Alavés

Peu avant la mi-temps, Kylian Mbappé a écopé d’un carton rouge. En retard sur son intervention, l’attaquant français a violemment écrasé sa semelle sur le mollet de Blanco, milieu de terrain d’Alavés. Un geste qui a lourdement pénalisé le Real au retour des vestiaires. Réduits à dix, les Madrilènes ont laissé Kike García menacer Courtois à deux reprises de la tête en moins de dix minutes (50e, 59e). Soucieux de profiter de sa supériorité numérique, Alavés a renforcé son attaque avec l’entrée de Martínez. L’avant-centre espagnol s’est illustré peu après en reprenant un centre de la tête, mais sa tentative, trop centrée, a été aisément captée par Courtois (64e).

Manu Sánchez a, lui aussi, été expulsé à la 70e minute pour une semelle dangereuse sur Vinícius Júnior. Un geste similaire à celui de Mbappé en première période, qui a logiquement entraîné un carton rouge direct. À la 71e minute, Valverde a frappé puissamment du droit depuis 20 mètres. Son tir, bien placé, est passé juste à côté du poteau droit d’Owono, qui semblait impuissant face à la tentative. Bellingham, à son tour, manquait l’occasion de doubler la mise (89e). Cette victoire (0-1) permet au Real Madrid de réduire l’écart à 4 points avec le leader, le FC Barcelone, tout en consolidant son avance de 6 points sur l’Atlético. De son côté, Alavés reste 17e.