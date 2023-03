Vidéo : Twitter pleure la légende Just Fontaine

Triste journée pour le football français. Europe 1 vient d’annoncer, via son célèbre journaliste Jacques Vendroux, le décès de l’ancien joueur et entraîneur Just Fontaine à 89 ans. Grand avant-centre dans les années 50, il a notamment marqué les Bleus en inscrivant 13 buts lors du Mondial 1958 qui est le record de but en une seule Coupe du Monde. Né au Maroc en 1933, il avait débuté sa carrière à l’US Marocaine de Casablanca, avant de débarquer en France, à l’OGC Nice. Twitter pleure sa légende.

