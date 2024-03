Un international palestinien décédé dans les bombardements de Gaza

Les morts se comptent par dizaines de milliers dans la bande de Gaza où l’armée israélienne poursuit ses frappes. D’après Al Jazeera, l’une d’elles a causé la mort de Mohammed Barakat (39 ans), international palestinien (2 sélections), tué dans le bombardement de sa maison à Khan Younis, dans la moitié sud de la bande de Gaza.

La suite après cette publicité

L’attaquant était une célébrité locale et l’un des grands noms du football gazaoui. Barakat a notamment évolué à Ahli Gaza, en Gaza Strip Premier League palestinienne, avec qui il a inscrit plus de 100 buts. Il a également porté le maillot d’Al-Wehdat en Jordanie et d’Al-Shoala en Arabie saoudite.