Coupe du Monde 2022 : ça commence déjà à chauffer entre l'Argentine et la Croatie

C'est une sacrée demi-finale qui nous attend ce mardi soir, avec un duel entre la Croatie et l'Argentine pour une place en finale. Un match qui s'annonce très chaud, surtout au vu du style de jeu et du caractère trempé de bon nombre de joueurs d'un côté comme de l'autre. On avait d'ailleurs déjà pu voir bon nombre de moments de tension lors du dernier match de l'Albiceleste, où les chambrages avec les Néerlandais avaient été assez intenses et commentés sur les réseaux sociaux.

Et dans les médias, la guerre a déjà commencé. Le journal croate Sportske Novosti a récemment publié un article dans lequel il indique que « l'Argentine prépare un plan très sale », avec un théorie à la limite du complotisme. Selon le média, un joueur de la sélection argentine aurait même prévenu un de ses coéquipiers croates : l'Albiceleste s'apprête à jouer très dur et compte provoquer les joueurs croates pour les faire sortir du match. Certains joueurs argentins auraient même reçu des consignes spécifiques pour cibler certains joueurs croates et les faire dérailler.

La Croatie s'attend au pire

Un article très dur envers la sélection argentine, et qui a logiquement été mal accueilli de l'autre côté de l'Atlantique. « Des accusations absurdes », répondent les médias argentins, via Infobae notamment. Les principaux médias sportifs argentins attendent une réponse tranchante de Lionel Scaloni en conférence de presse, où il sera sûrement interrogé à ce sujet.

« Le rival, c'est la Croatie, pas l'arbitre », titre de son côté Olé, qui veut que Lionel Messi et sa bande se concentre avant tout sur les Croates et ne se laissent pas distraire par les polémiques arbitrales. Assez incisifs, les médias argentins ont envie de voir leur équipe en découdre. Autant dire que le match s'annonce particulièrement tendu !