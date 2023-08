JT Foot Mercato : le PSG prend feu sur le mercato

Le PSG lance la dernière ligne droite de son mercato

Gros rebondissement dans le feuilleton Mbappé !Et pas n’importe lequel puisque le club parisien a communiqué ce matin que le joueur français allait réintégrer le groupe de Luis Enrique dès l’entraînement d’aujourd’hui. Ce matin, Nasser Al-Khelaïfi s’est même exprimé devant le groupe et a selon L’Equipe tenu les propos suivants : «Kylian est investi pour le club. Il est de retour». Selon nos informations, Kylian Mbappé serait désormais ouvert à une prolongation au PSG. Plusieurs éléments le conforteraient dans cette idée, la première étant le mercato estival parisien, sans parler de la récente arrivée de son ami Dembouz. Mais il y aurait aussi la décision du club parisien de se séparer de Neymar. Selon nos indiscrétions c’est vers le club d’Al-Hilal qu’il se dirige. Le club saoudien offrirait au Brésilien un contrat à 100M€ par saison. Neymar aurait donné son feu vert et l’accord total est proche d’être trouvé entre toutes les parties, sur un contrat de deux ans. Pour ce qui est de l’indemnité du transfert, on parle d’une offre avoisinant les 80M€, ce qui devrait satisfaire les dirigeants parisiens. L’opération dégraissage va également se poursuivre parmi les indésirables du loft : c’est Leandro Paredes qui pourrait être le prochain à quitter la capitale française, pour peut-être rejoindre la capitale italienne. Selon nos informations, Paris réclamerait 5M€ à l’AS Roma. Enfin, Abdou Diallo est aussi sur le départ alors qu’il a réintégré l’équipe première. Courtisé par le Betis ou encore Naples, c’est au Qatar que devrait filer l’ancien défenseur de Dortmund. RMC Sport rapporte qu’un contrat de 4 ans serait sur le point d’être signé avec le club d’Al-Arabi.

Le remplaçant de Dembouz

Le Barça commence sa saison ce soir à Getafe, et pour le moment tout l’effectif blaugrana n’est pas encore inscrit sur les listes officielles de la Liga. Mais grâce à un nouveau levier, tout risque de très vite s’accélérer, pour les inscriptions mais aussi pour le reste du mercato. Les dirigeants barcelonais ont en effet bouclé un nouveau partenariat qui va rapporter pas moins de 120M d’euros au club catalan ! Il s’agit de Libero Football Finance AG, qui détient désormais 29,5% de Barça Vision. Une belle rentrée d’argent qui va notamment servir à boucler l’un des dossiers chauds de la fin de ce mercato, le remplaçant d’Ousmane Dembélé. Les deux noms qui reviennent avec insistance sont ceux de Neymar et de Bernardo Silva. Le Brésilien est désormais tout proche de rejoindre Al-Hilal, même si le souhait de réaliser un come-back au Barça est toujours d’actualité. Des échanges avec Xavi ont eu lieu mais l’opération s’annonce compliquée. Et concernant Bernardo Silva, le joueur attendrait toujours un mouvement du Barça mais Manchester City espère toujours pouvoir le prolonger, et lui a même fait une offre. Affaire à suivre.

Les officiels du jour

C’était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel : Fred quitte Manchester United pour rejoindre le Fenerbahce. C’est ce qu’a annoncé le club du nord de l’Angleterre, ajoutant que le joueur de 30 ans va s’envoler pour Istanbul afin d’y passer la traditionnelle visite médicale. Le club turc va aussi recruter Cengiz Ünder qui s’éloigne encore un peu plus de l’Olympique de Marseille. Fenerbahce a réussi à trouver un accord de principe avec l’ailier de 26 ans et ses agents ainsi qu’avec les dirigeants du club phocéen concernant le transfert de l’international turc. L’ancien joueur de l’AS Roma est attendu à Istanbul pour passer sa visite médicale et finaliser les dernières négociations avant l’officialisation de son départ. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération Italienne de Football (FIGC) a annoncé la démission de son sélectionneur Roberto Mancini, sans préciser les raisons de cette décision. Libre depuis la fin de son contrat avec Wolverhampton, Adama Traoré a rejoint Fulham. L’ailier espagnol de 27 ans s’est engagé pour les deux prochaines années avec une année supplémentaire en option.