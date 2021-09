Bernd Leno sur le départ d'Arsenal dans un an

Arrivé à Arsenal en 2018 pour 25 M€ en provenance du Bayer Leverkusen, Bernd Leno pourrait bien quitter les Gunners libre comme l'air. Le gardien de but allemand de 29 ans est en fin de contrat en juin prochain, et malgré les envies de son directeur sportif, Edu, de le prolonger, lui ne semble pas si pressé.

Tuttosport va même un peu plus loin ce samedi en affirmant que le gardien s'en ira l'année prochaine. L'Inter est très intéressé pour le faire venir. Le champion d'Italie en titre prépare la succession de Samir Handanovic, légende du club, mais désormais âgé de 37 ans. André Onana, lui aussi en fin de contrat en 2022 avec l'Ajax, est également cité.