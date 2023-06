Manchester City : Erling Haaland ne s’imaginait pas pouvoir faire le triplé

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce samedi soir (1-0) au terme d’une saison folle avec Manchester City, Erling Braut Haaland a remporté sa première Ligue des Champions à 22 ans. Une belle récompense pour l’attaquant norvégien qui est devenu une référence au poste de buteur au cours des dernières saisons. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Canal +, il a avoué que c’était difficile d’imaginer le triplé à son arrivée même s’il était là pour remporter de nombreux titres.

«C’est incroyable, c’est tellement d’émotions, c’est un rêve. Non je ne pensais pas faire le triplé pour être honnête. Je suis venu pour avoir cette médaille (celle de la Ligue des Champions ndlr). Maintenant, je peux me relaxer et oui c’est incroyable. J’aurais pu faire mieux cette saison, j’aurais pu faire pire, mais au final on a fait le triplé, c’était fantastique et je suis très heureux» a ainsi savouré le Norvégien.

