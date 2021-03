Le coup de gueule de Jürgen Klopp contre ses stars, Andrea Pirlo sur un fil à la Juve

La suite après cette publicité

Klopp resserre ses troupes

En Angleterre, la saison de Liverpool ressemble de plus en plus à un long calvaire en Premier League. Alors que les Reds n'y arrivent plus, Jürgen Klopp a tapé du poing sur la table ! L'entraîneur allemand demande de la «loyauté» à ses joueurs alors que la saison est difficile. Cela fait d'ailleurs la Une du Daily Express ce matin qui explique que «Klopp s'attend à ce que ses joueurs lui restent fidèles», et notamment Mohamed Salah, dont le comportement des dernières semaines laissait planer un doute sur son avenir. Une déclaration qui fait grand bruit outre-Manche et qui s'affiche également en couverture du Daily Star, car «Klopp n'hésitera pas à trancher» si un de ses joueurs se met en marge du groupe. Le Daily Mirror va plus loin et placarde également la déclaration de l'Allemand : «Si nous manquons le top 4 et qu'un joueur veut partir, je ne veux pas de lui !» Voilà qui a le mérite d'être clair.

L'ultimatum de la Juve à Pirlo

En Italie, la Juventus n'a plus le droit à l'erreur en Serie A. Distancée à 10 points de l'Inter en tête du classement, la Vieille Dame doit continuer de se battre et ce soir il faudra reléguer la Lazio loin derrière. Et si ce n'est pas le cas, c'est Andrea Pirlo qui pourrait en faire les frais. Comme l'indique le Corriere dello Sport sur sa Une : «Pirlo est à un carrefour.» «Tout ou rien. Les champions jouent leur saison en 4 jours». Car c'est maintenant qu'il faut recoller à l'Inter en championnat et se qualifier la semaine prochaine en Ligue des Champions contre Porto. L'entraîneur des Bianconeri est sur un fil et comme le résume La Gazzetta dello Sport : «Pirlo va vivre des heures de feu.» Face à la Lazio et Porto, «un dérapage est interdit» ! Bref, l'étau se resserre autour d'Andrea Pirlo.

Les élections du Barça tiennent la Catalogne en haleine

En Espagne, c'est bien évidemment les élections de la présidence du FC Barcelone qui font les gros titres ! Trois candidats sont en course et le successeur de Josep Maria Bartomeu sera connu ce dimanche. Mundo Deportivo revient sur les différents programmes des candidats et sur le dernier débat tendu entre les concurrents. Alors qui de Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sera l'heureux élu ? Réponse demain soir ! Mais avant cela, le Barça a rendez-vous sur la pelouse d'Osasuna ce soir pour mettre la pression sur une «Liga très chaude» à tous les niveaux comme l'écrit le quotidien catalan Sport. Alors que le Real et l'Atlético s'affrontent demain, les Blaugranas veulent enchainer pour continuer de jouer les trouble-fêtes et croire au titre de champion jusqu'au bout.