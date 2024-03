Un fan des Rangers décède après le match contre Benfica

Jeudi soir, les Glasgow Rangers ont tenu en échec le Benfica Lisbonne (2-2) à l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Si tout reste à faire dans cette double confrontation, ce match va laisser des traces auprès du club écossais.

La suite après cette publicité

En effet, un fan d’une vingtaine d’années a trouvé la mort après la rencontre comme le rapporte The Guardian, sans que les circonstances n’aient été dévoilées. Le club a présenté ses condoléances à la famille du défunt et assure rester «en contact permanent avec les autorités portugaises et britanniques à propos de cet incident tragique».