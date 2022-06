PSG : Raí croit encore en Neymar

Interviewé par RMC Sport ce dimanche, l’ancien milieu offensif du PSG, Raí, a évoqué le cas de l’ailier parisien, Neymar. L’ancienne gloire brésilienne a expliqué qu’il croyait toujours que son compatriote de 30 ans pouvait réussir au Paris Saint-Germain et qu’il était optimiste concernant l’avenir de Neymar, qui est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale. Raí a également dressé un parallèle entre son aventure à Paris et celle avec la Seleção, en affirmant que tout n’avait pas été toujours facile pour la star brésilienne avec sa sélection.

« Il a déjà vécu plein de choses dans sa carrière mais il n'a que 30 ans. Il a du talent et une histoire d'amour avec Paris. Il peut faire plein de choses encore pour le club. Avec le Brésil, c'était la même chose. Il est venu aux JO en 2016, il a gagné et c'était le seul titre qui manquait au Brésil. C'était l'un des principaux joueurs de cette compétition », a déclaré Raí au sujet de l’international brésilien (119 sélections, 74 buts) qui a disputé la saison dernière 28 matches avec le PSG, inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives.