L'OM s'attaque à Manuel Lanzini

Ce n'est un secret pour personne, l'OM va frapper fort sur le marché des transferts. Une nécessité pour une équipe qui va voir et qui a d'ailleurs déjà vu plusieurs joueurs prendre la poudre d'escampette. Pablo Longoria est sur tous les fronts et prospecte dans tous les sens et dans de nombreux secteurs de jeu que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque.

Si Gerson ne devrait pas tarder à débarquer sur la Canebière au milieu de terrain, d'autres joueurs (Mattéo Guendouzi?) pourraient aussi renforcer l'entrejeu. Selon nos informations, un nouveau nom vient de se rajouter dans la liste et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un international argentin de Premier League, Manuel Lanzini. Le compatriote de Jorge Sampaoli a pas mal bourlingué durant sa carrière évoluant à River Plate, à Fluminense ou encore à Al-Jazira.

En lice pour le but de l'année en Premier League

Mais depuis six ans il évolue du côté de West Ham. Largement utilisé entre 2015 et 2018 (78 matches de Premier League), il joue moins depuis (51 matches). Loin d'être un premier choix aux yeux de David Moyes, le très technique petit milieu argentin qui peut jouer aussi bien en 10 que sur le côté gauche, n'a disputé que 17 matches dont seulement 5 titularisations. Il n'a marqué qu'un seul but face à Tottenham en octobre dernier. Un missile de l'extérieur du pied droit de 25 mètres en pleine lucarne qui lui permet d'ailleurs d'être en lice pour le but de l'année en Premier League.

Reste à savoir quel rôle le boss du recrutement de l'OM souhaite donner à Lanzini. Il pourrait venir concurrencer voire suppléer un Dimitri Payet qui aura bien du mal à tenir toute la saison à un rythme élevé notamment avec la Ligue Europa. D'ailleurs, le milieu réunionnais de Marseille a dû peut-être donner quelques informations à Pablo Longoria. Payet et Lanzini ont évolué quelques mois ensemble chez les Hammers. Du côté de l'Argentin de 28 ans, qui a d'ailleurs pris quelques renseignements sur le club phocéen auprès des joueurs francophones des Hammers, un départ est plus que souhaité. Quant au club londonien, il est plus qu'ouvert à laisser partir un joueur pourtant sous contrat jusqu'en juin 2023. Alors l'OM va-t-il passer la seconde sur ce dossier ? À suivre.