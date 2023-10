Romelu Lukaku victime de racisme face à l’Inter Milan

Dimanche, Romelu Lukaku effectuait son grand retour à Milan en y affrontant l’Inter. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour lui et son équipe, battue sur le plus petit des scores (1-0). Une défaite de plus pour l’AS Roma, la quatrième en 10 matchs, au goût amère pour l’attaquant belge, pris à parti par des supporters milanais beaucoup trop virulents. Certains ont même dérapé.

Hué durant toute la rencontre, Romelu Lukaku a vécu l’enfer dans l’antre de l’Inter Milan. Pire, le buteur passé par Chelsea a été victime de racisme alors que des Interistes s’amusaient avec des bananes en plastiques en tribunes. Des images gênantes, de moins en moins surprenantes en Italie. Sur X (ancien Twitter), la communauté française des Nerazzurri a tenu à s’excuser de ces actes déplorables qui ne représentent en rien le club de Marcus Thuram, unique buteur dimanche (81e).