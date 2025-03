Liverpool-PSG : les mots forts d’un Luis Enrique fou de bonheur

C’est un entraîneur fou de joie qui s’est précipité sur la pelouse d’Anfield après le tir au but inscrit sans trembler par Désiré Doué. Ce n’était qu’un huitième de finale mais le PSG a réalisé l’exploit de sortir Liverpool de la Ligue des Champions. Liverpool à Anfield, Liverpool 1er de la phase de championnat, Liverpool leader incontesté de la Premier League. Mais Liverpool frustré par un PSG non seulement joueur, mais aussi sacrément solide en défense.

Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a livré ses premiers mots. « Je ne sais pas quoi dire en vérité. Je suis très content parce qu’on a montré que nous sommes une vraie équipe. C’est quelque chose qu’on a dit il y a beaucoup de temps mais aujourd’hui avec nos supporters, c’était un très bon match, on est fier de cette grande équipe », a-t-il déclaré, en français.

Luis Enrique ravi

Il a adoré ce qu’il a vu de son équipe ce mardi soir à Anfield. « Je pense que notre mentalité d’être meilleur. Aujourd’hui, c’était un match très difficile parce que c’est une très bonne équipe. C’était difficile de garder le ballon. Avec la mentalité, la personnalité et surtout Gigio on a pu gagner le match. On doit penser à récupérer », a-t-il exposé, rappelant à quel point l’exploit est véritable. « Je pense que oui, ils ont fini la phase de groupe en tant que premier. C’est une très bonne équipe et aujourd’hui on a montré qu’on aime jouer au foot quel que soit le stade, l’ambiance. C’est très beau d’avoir cette équipe. Aujourd’hui, c’est un match pour tous nos supporters », a-t-il conclu.

Oui, le PSG a montré du caractère, mais il a aussi montré qu’il était capable de souffrir dans des proportions inédites, acculé sur son but par les vagues rouges durant quasiment toute la deuxième période. De jouer aussi parfois de manière plus directe. Et enfin d’avoir un entraîneur souriant au moment de se présenter face aux micros ! Décidément une grande soirée.