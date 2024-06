JO : le président de la FFF revient sur les refus de certains clubs

Un été 2024 de sport ! Dans les prochaines semaines, plusieurs compétitions vont mettre le football à l’honneur. Outre l’Euro et la Copa America, les Jeux Olympiques vont également marquer la planète du foot avec notamment une équipe de France olympique qui aura fière allure sur ses propres terres. Pourtant, Thierry Henry a bataillé au moment de faire une liste de bonne qualité. En effet, face au refus de plusieurs clubs (LOSC, PSG, Aston Villa), le sélectionneur olympique a dû remanier ses plans et appeler plusieurs renforts au compte-goutte. Une situation peu évidente avec laquelle gérer et sur laquelle est revenue avec sérénité Philippe Diallo, le président de la FFF, ce mardi.

La suite après cette publicité

«Aucun sentiment d’échec. Je voudrais remercier les clubs français. On a une équipe avec des joueurs de qualité. On a essuyé un certain nombre de refus, mais on s’y attendait. Force est aussi de constater que beaucoup de clubs ont joué le jeu en France, mais aussi à l’étranger. On continue parce que le dépôt de la liste finale est le 3 juillet. On va y arriver. On va avoir une équipe qui sera compétitive, après, chacun jugera des matches. De mémoire, ceux qui ont gagné en 1984 (à Los Angeles, ndlr), sur le papier, ce n’était pas l’équipe favorite et finalement, ils sont allés au bout», a déclaré le dirigeant français.