OL - PSG : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais accueille le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Toujours à la recherche de sa première victoire de la saison et actuellement 16e du classement, l’OL doit réaliser une belle performance ce soir pour ne pas sombrer un peu plus dans une crise sportive. En face, le PSG reste sur une belle prestation la semaine passée face à Lens (3-1) et cherchera à débuter une série de victoires ce soir face à un adversaire en manque de confiance. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Laurent Blanc dispose son XI de départ en 4-2-3-1. La principale information est la première titularisation d’Ernest Nuamah sous le maillot lyonnais, il débutera sur l’aile droite de l’attaque. Anthony Lopes est de retour dans le but et Tino Kadewere remplace numériquement Lacazette (suspendu). Chez les Parisiens, Luis Henrique fait dans le classique avec son habituel 4-3-3. Le technicien espagnol mise sur la continuité en alignant le même onze que face à Lens.

Les compositions

OL : Lopes - Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Maitland-Niles, Tolisso - Nuamah, Caqueret, Cherki - Kadewere.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez - Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha - Dembélé, Asensio, Mbappé.

