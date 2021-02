Le PSG aurait fixé une deadline pour la prolongation de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« On a l'intention de les renouveler tous les quatre ». Hier, Leonardo a été clair sur la volonté du PSG de prolonger les contrats de Neymar, Angel Di Maria, Juan Bernat et bien sûr Kylian Mbappé. Pour ce dernier, le directeur sportif brésilien a développé : « je pense que tout le monde sait comment ça se passe et là je pense qu’on va arriver au moment où on doit prendre une position, une décision. Je pense qu’on arrive à chaque fois plus proche de ce moment-là et c’est normal que ce soit comme ça. »

Le PSG est suspendu à la décision de l'international français et il ne veut pas que cela tarde trop longtemps. Car en cas de départ, il faudra vite se pencher sur la question de la succession de l'attaquant. Et en cas de prolongation, il faudra réfléchir aux contours de l'effectif pour la saison prochaine avec un budget forcément impacté par le nouveau contrat amélioré de Mbappé. La sortie médiatique de Leonardo n'est pas anodine, elle permet de donner la position du PSG à l'heure actuelle. Et cette position, c'est l'attente.

Après Barcelone, dernier délai ?

Jusqu'à quand ? Le quotidien espagnol Marca, qui suit de près le dossier Mbappé depuis de longs mois dans l'espoir de voir la porte s'ouvrir pour le Real Madrid, pense avoir la réponse, puisqu'il explique que le PSG souhaite obtenir la réponse de son joueur au plus tard après le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le retour est prévu le mercredi 10 mars prochain, soit dans moins de deux semaines.

Cette deadline évoquée par Marca sera-t-elle compatible avec le délai de réflexion pris par Kylian Mbappé ? Comme nous vous le révélions récemment, ce dernier est ouvert à une prolongation avec le PSG, sous certaines conditions. Financières avec un salaire se rapprochant de celui de Neymar mais pas que. Mbappé souhaiterait, en cas de prolongation, pouvoir changer d'air l'année où il le désirera. Reste à savoir si les deux parties parviendront à s'entendre dans les prochains jours.