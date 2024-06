Euro 2024, Angleterre : Jude Bellingham est porté disparu

Prétendante à la victoire finale, l’Angleterre est loin de répondre aux attentes depuis qu’elle a posé les pieds en Allemagne. Vainqueurs sur la plus petite des marges contre la Serbie en ouverture du tournoi (1-0), les Three Lions ont livré, par la suite, une prestation insipide contre le Danemark (1-1) malgré une entame de match encourageante marquée par l’ouverture du score d’Harry Kane. Dès lors assurée de terminer à minima parmi les meilleures troisièmes, l’équipe dirigée par Gareth Southgate a une nouvelle fois déçu contre la Slovénie, n’ayant pu faire mieux qu’un match nul (0-0).

Jude Bellingham n’est plus que l’ombre de lui-même !

Si les Anglais peuvent se consoler avec la première place du groupe C, glanée à la faveur du résultat entre le Danemark et la Serbie (0-0), la sélection britannique ne semble plus si sereine à l’approche des 8es de finale. Poussive et éprouvant de grandes difficultés à développer un jeu correct face à des adversaires à sa portée, l’Angleterre demeure sous le feu des critiques. Si Gareth Southgate en prend constamment pour son grade depuis le début de la compétition, que ce soit par la presse britannique ou par ses propres supporters à l’image des jets de gobelets relevés au RheinEnergieStadion au coup de sifflet final, un autre élément des Three Lions commence à inquiéter sérieusement outre-Manche : Jude Bellingham.

Attendu pour mener l’Angleterre vers la consécration, elle qui est toujours à la recherche d’un premier sacre sur la scène continentale, la nouvelle vedette du Real Madrid a conforté son statut d’homme fort des Three Lions face aux Serbes. Se signalant par une grande justesse technique ainsi qu’une grande solidité dans les duels, l’international anglais (32 sélections, 4 buts) a même débloqué son compteur, offrant par la même occasion les trois points à son équipe. Mais si tout avait bien commencé pour lui, l’ancien joueur du Borussia Dortmund marque considérablement le pas depuis. Contre le Danemark, le natif de Stourbridge n’a pas été au rendez-vous. Malgré une aisance balle au pied sur certaines séquences, Jude Bellingham a été peu inspiré aux avant-postes et a perdu de nombreux ballons.

Des circonstances atténuantes pour le Madrilène ?

Rebelote contre la Slovénie. Trop souvent dominé par les défenseurs adversaires sur le plan physique, le joueur de 20 ans s’est longuement cherché sur le terrain. Positionné comme meneur de jeu, le Madrilène, a toutefois semblé marcher sur les plates-bandes de Phil Foden, pourtant placé sur l’aile gauche. Si des problèmes d’entente entre les deux hommes ont été soulignés tout au long de la partie, Jude Bellingham a montré ses limites dans l’utilisation du cuir, perdant pas moins de 17 ballons durant la rencontre et enregistrant un faible taux de passes complétées (48 sur 55). Fantomatique aux avant-postes, le natif de Stourbridge n’a pas tiré une seule fois au but. Des chiffres inquiétants qui ont eu le don de faire réagir les observateurs outre-Manche, à commencer par Ellen White.

Présent sur les antennes de la BBC, l’avant-centre anglaise a tenté d’élucider le mystère «Jude Bellingham» en évoquant une certaine fatigue physique dans la mesure où le principal concerné a joué plus de 50 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison. «Nous avions mis Jude Bellingham sur un piédestal parce qu’il est l’un de nos hommes vedettes, et ce soir (hier ndr), il était hors de lui. Il avait l’air un peu fatigué. Nous espérons qu’il mettra le ballon dans ses pieds et propulsera l’équipe. C’était une nuit un peu frustrante pour lui», a-t-elle déclaré. Au plus près de l’actualité de l’équipe nationale depuis 2000, Paul Joyce a, pour sa part, pointé du doigt le positionnement de Jude Bellingham en sélection comme source des maux du joueur. «Le problème est qu’il joue dans une position différente au Real Madrid je crois. Il s’est décalé à gauche contre la Slovénie pour laisser Foden dans l’axe. Et Phil Foden est probablement le joyau de l’Angleterre. Donc Bellingham s’est sacrifié. Il va devoir marquer de son empreinte les matchs dans les jours à venir. Mais il n’y a pas que lui, il y a des problèmes avec beaucoup de joueurs anglais», a indiqué le journaliste anglais pour le Times. En d’autres termes, Gareth Southgate va vite devoir régler le cas Jude Bellingham alors que les 8es de finale se profilent à l’horizon.