Serbie - Angleterre : les notes du match

Pour leur entrée en lice dans cet Euro 2024, la Serbie et l’Angleterre s’affrontaient dans l’enceinte mythique de la Veltins Arena, ce dimanche. Toujours en quête d’un premier sacre sur la scène continentale après avoir échoué en finale lors de l’édition précédente, la sélection anglaise était attendue au tournant à l’occasion de ce deuxième match du groupe C. Dans la mesure où le Danemark n’était pas parvenu à accrocher la victoire face à la Slovénie plus tôt dans la soirée, les Anglais, portés par une génération talentueuse, avaient une belle carte à jouer à Gelsenkirchen. Et qui d’autre que Bellingham pour permettre aux siens de virer rapidement en tête !

Très recherché du côté des Three Lions depuis le coup d’envoi, le Madrilène attendait la 13e minute de jeu pour sortir de sa boîte et reprendre victorieusement un centre de Saka (1-0). Derrière, le premier coup de chaud dans la défense anglaise intervenait au bout d’une vingtaine de minutes. Sur un ballon perdu par Alexander-Arnold, Mitrovic héritait du cuir mais voyait sa frappe puissante passer juste à côté de la cage de Pickford (20e). Une légère frayeur qui n’empêchait nullement les hommes de Southgate de repartir à l’assaut du but serbe. Lancé à toute vitesse dans la surface adverse par Saka, Walker était tout proche de doubler la mise pour les Anglais mais sa tentative en bout de course filait devant le but de Rajkovic (25e). Malgré une première période maîtrisée, les Three Lions étaient incapables de se mettre à l’abri avant le repos.

Les Three Lions assurent l’essentiel…

Dans le sillage de sa fin de première période, la Serbie démarrait le second acte avec caractère, obligeant le collectif anglais à reculer et à rester sur ses gardes. À contre-courant, l’Angleterre éprouvait toutes les peines du monde à s’exfiltrer de son camp, semblant laisser venir l’adversaire. Après une reprise intense des Serbes, les Anglais reposaient le pied sur le ballon mais manquaient d’impact aux avant-postes, à l’image de cette tentative lointaine d’Alexander-Arnold repoussée par Rajkovic (57e). Par la suite, les protégés de Stojkovic amenaient le danger dans la surface anglaise. À l’issue d’un déboulé de Mladenovic, Mitrovic était recherché aux 6 mètres mais tombait après une légère poussette de Trippier (59e). Sans conséquence pour les Britanniques qui peinaient toutefois à se rassurer.

Le dernier quart d’heure dépassé, l’Angleterre montrait enfin un signe de révolte. Sur un centre venu de la droite, Kane prenait le meilleur sur Veljkovic mais trouvait sur sa route un grand Rajkovic pour détourner le ballon sur sa transversale (77e). Les minutes défilaient et la Serbie poussait pour recoller au score. Si le coup de canon de Vlahovic forçait Pickford à claquer au-dessus de sa barre (82e), Kane sauvait son équipe en écartant de la tête une volée de Birmancevic (83e). En souffrance, l’Angleterre tenait bon jusqu’au coup de sifflet final. Au forceps, la sélection anglaise s’assurait un premier succès dans cet Euro ainsi que la tête du groupe C.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angleterre 3 1 1 1 0 0 1 0 4 Serbie 0 1 -1 0 0 1 0 1

L’homme du match : Jude Bellingham (7,5) : homme fort de cette sélection anglaise, le milieu offensif du Real Madrid a conforté ce statut pour l’entrée en lice des Three Lions. Auteur de l’ouverture du score d’une superbe tête (13e), il a tout simplement rayonné en terres allemandes. Véritable poison pour la défense serbe, impressionnant techniquement et impérial dans le duel, il a également offert beaucoup de décrochages pour déstabiliser l’arrière-garde adverse. Omniprésent offensivement, il n’a pas non plus oublié de fournir les efforts sur le plan défensif avec plusieurs ballons récupérés. Un récital malgré une seconde période bien plus discrète. Remplacé par Mainoo (86e).

Serbie

- Rajković (6,5) : préféré à Vanja Milinkovic-Savic (Torino) et Djordje Petrovic (Chelsea), l’ancien gardien du Stade de Reims a été plutôt rassurant ce soir. Il n’a rien pu faire face à la tête surpuissante de Jude Bellingham. À part le but survenu rapidement dans la partie, le portier serbe n’a pas eu beaucoup d’arrêts à effectuer. Dans une deuxième mi-temps moins dominée par les Anglais, il a quand même dû intervenir quelques fois. Il a boxé une tentative lointaine de Trent Alexander-Arnold (56e) et a été souverain lors de ses sorties aériennes (67e). Le gardien de Majorque a surtout réalisé un arrêt de grande classe en repoussant une tête d’Harry Kane sur sa barre (77e). Il a réussi à maintenir les siens à un but de l’égalisation, mais son équipe n’en a pas profité.

- Veljkovic (5) : sur le jeu long anglais, le jeu de tête du joueur du Werder Brême a été précieux. Phil Foden ne s’est pas amusé face à lui qui a bloqué les espaces. Il s’est fait dominer une fois par Harry Kane, qui a touché la barre (77e). Sinon, un match sans erreur défensive même s’il n’a pas été le plus à l’aise dans ses ressorties de balle.

- Milenkovic (6,5) : un match très solide de la part du plus axial des défenseurs centraux. Il a très bien contenu Harry Kane, qui n’a pas réussi à se proposer sur les différentes attaques anglaises. Le Serbe a remporté tous ses duels face à l’attaquant du Bayern Munich. Très souverain dans les airs, il a laissé à ses coéquipiers l’initiative des relances.

- Pavlovic (3,5) : quand Bukayo Saka prenait de la vitesse, le défenseur du RB Salzbourg était vite dépassé. Il n’a pas réussi à intervenir devant le joueur d’Arsenal sur son centre menant à l’ouverture du score. Dans le second acte, il s’est plutôt bien rattrapé d’une première mi-temps pénible. Plus dans l’anticipation, il s’est offert quelques montées offensives. Ses passes étaient mal effectuées, tuant le contre dans l’œuf (77e).

- Zivkovic (4) : le piston droit du système de Dragan Stojkovic faisait face à Phil Foden ce soir face aux Three Lions. Il a d’abord été fautif d’une erreur de marquage sur le but de Jude Bellingham, qui l’a dominé dans le domaine aérien. Sinon, il a été assez régulier dans ses interventions. Même si le jeu offensif penchait côté gauche, il n’a pas été juste dans ses centres (70e). Il a été sorti pour l’entrée de Veljko Birmancevic (74e) lors du dernier quart d’heure.

- Milinkovic-Savic (4,5) : le joueur évoluant en Arabie Saoudite a été trop transparent dans un début de match dominé par les Anglais. L’ancien milieu de terrain de la Lazio devait être un cran au-dessus de ses partenaires du milieu de terrain. Il n’a pas aidé ses attaquants et a trop peu porté le ballon vers l’avant. Il a pris davantage d’assurance au fil du match en alternant jeu court et jeu long, mais trop peu pour permettre à son équipe d’égaliser.

- Gudelj (3,5) : taulier de cette équipe serbe, le joueur de Séville a été dans un jour sans ce soir face à l’Angleterre. Pas assez dans le rythme du match, il a fait trop de fautes et a été averti (39e). Avec un carton jaune, son sélectionneur a préféré le sortir à la mi-temps. Le joueur du Torino, Ivan Ilic (46e, 5,5), est entré à sa place. Avec davantage de ballon que son prédécesseur, il a bien su orienter le jeu sur ses ailes, amenant du danger.

- Lukic (4) : comme son coéquipier du milieu de terrain Nemanja Gudelj, il a enchaîné les fautes préjudiciables. Peu à l’aise avec le ballon, il a rapidement été sorti à l’heure de jeu à la place de Luka Jovic (62e). L’attaquant de l’AC Milan est entré pour ajouter du poids offensif et tenter d’arracher l’égalisation. En vain, il a été trop peu disponible.

- Kostic (4,5): le piston gauche de la Juventus a mal débuté son match. Le joueur de 31 ans a manqué d’adresse dans ses centres (35e), pourtant habituellement adroit dans l’exercice. Son activité permanente a toutefois permis aux Serbes d’initier quelques offensives. Il a cédé sa place sur blessure avant la mi-temps pour l’entrée de Filip Mladenovic (43e, 6,5). Le joueur du Celtic était à quelques centimètres de couper un centre fort d’entrée. Son bon centre ensuite vers Aleksandar Mitrović n’a pas été bonifié (59e). Son entrée a été bénéfique à son équipe, qui a eu plus de mordant.

- Vlahovic (4) : deuxième meilleur buteur du championnat italien cette saison, Dusan Vlahovic devait être le leader offensif de cette équipe serbe. En faux 9, le joueur de la Juventus a décroché pour essayer d’amener le ballon vers l’avant. Il a été globalement trop brouillon malgré sa bonne volonté. Il n’a eu qu’un tir en première mi-temps, contré par un Anglais (23e). Assez discret en deuxième mi-temps, il a décroché une frappe difficile qui a mis à contribution Jordan Pickford (83e). La meilleure opportunité du match pour les Serbes.

- Mitrovic (5) : associé à Dusan Vlahovic en attaque, le meilleur buteur historique de la sélection serbe n’a pas réussi à se procurer beaucoup d’occasions. Suite à une perte de balle de Trent Alexander-Arnold, l’attaquant d’Al-Hilal n’est pas parvenu à accrocher le cadre après une frappe du droit à l’entrée de la surface (20e). Il a effectué des mauvais choix de passes et a cédé sa place à Dusan Tadic (62e), qui devait apporter sa qualité de passe. Le joueur le plus capé des Aigles (109 sélections) a fait beaucoup de retours défensifs.

Angleterre

- Pickford (5,5) : titularisé dans les buts des Three Lions, le dernier rempart d’Everton n’a jamais été inquiété au cours du premier acte, hormis cette frappe soudaine de Mitrovic frôlant le cadre (20e). Profitant de la domination collective des siens, le numéro 1 anglais s’est contenté de bien relancer et a vite rassuré les siens lors des rares moments chauds amenés par les Serbes (59e, 82e).

- Walker (6) : aligné dans le couloir droit de la défense anglaise, le joueur de Manchester City a livré un match très solide. A l’origine de l’ouverture du score sur une superbe passe à destination de Saka (13e), il était tout proche de doubler la mise après une contre-attaque express (25e). Sérieux défensivement, il n’a jamais laissé le moindre espace à Kostic puis Mladenovic. Une belle entrée en matière malgré un second acte bien moins abouti.

- Stones (6) : pilier de l’arrière-garde des Skyblues, le défenseur de 30 ans débutait logiquement dans le onze de Gareth Southgate. Rarement inquiété, il a bien tenu son rang malgré quelques interventions peu rassurantes. Présent dans le duel, il a surtout profité de l’apathie serbe sur le plan offensif. À noter un tacle décisif peu avant l’heure de jeu (59e) dans un temps faible anglais.

- Guéhi (6) : petite surprise de la liste des Three Lions, le talent de Crystal Palace était bien présent pour cette première rencontre face aux Serbes. Pour le plus grand bonheur des supporters anglais. Serein dans ses transmissions et autoritaire dans ses interventions, il a rendu une copie très propre pour l’entrée en lice des siens dans la compétition. De bon augure pour la suite…

- Trippier (5,5) : présent sur le côté gauche de la défense anglaise, le natif de Bury a rapidement occupé une position très offensive du côté de Gelsenkirchen, conséquence directe de la domination collective des Anglais. S’il a distillé quelques centres intéressants, il a surtout apporté le surnombre pour permettre aux Three Lions de trouver des décalages dans la défense serbe. Plus sollicité défensivement après la pause, il a répondu présent.

- Alexander-Arnold (4) : titularisé dans l’entrejeu, le joueur de Liverpool s’est montré un ton en-dessous de ses coéquipiers au cours du premier acte. Après une frappe non cadrée (18e), il s’est rendu coupable d’une perte de balle dangereuse qui aurait pu profiter à Mitrovic (20e). Peu en réussite sur ses quelques initiatives aux abords de la surface adverse, il a semblé en difficulté dans ce rôle de double pivot. Après la pause, le talent des Reds s’est quelque peu réveillé, à l’instar de certaines transversales délicieuses et d’une lourde frappe détournée par Rajkovic (56e). Remplacé par Gallagher (69e), appliqué dans ses tâches défensives.

- Rice (7,5) : omniprésent en début de match, le milieu de terrain d’Arsenal a constamment été trouvé par ses partenaires. Véritable rampe de lancement et parfait dans l’orientation du jeu, il a également été précieux dans son placement et sa capacité à couper les lignes de passe. Auteur de quelques sorties de balle étincelantes, il a globalement assuré l’équilibre du collectif anglais (10 ballons récupérés). En seconde période, il a encore brillé malgré la pression mise par les Serbes. Le métronome des Three Lions.

- Foden (4,5) : alignée sur le côté gauche de l’attaque des Three Lions, la star de Manchester City a d’abord fait preuve d’une grande mobilité dans le secteur offensif. Souvent trouvé dans une position plus axiale et fort de quelques percées tranchantes, il a malgré tout été moins en vue que ses partenaires au cours du premier acte. Coupable d’un certain déchet technique et trop discret, il n’a pas véritablement pesé dans cette rencontre, disparaissant progressivement au fil des minutes.

- Bellingham (7,5) : voir ci-dessus.

- Saka (6,5) : passeur décisif sur l’ouverture du score d’un centre parfait à destination de Bellingham (13e), l’ailier d’Arsenal, présent sur le côté droit de l’attaque, a, lui aussi, brillé du côté de Gelsenkirchen. Juste dans ses décalages (25e) et précis techniquement, il a constamment pris le dessus sur son adversaire direct. Une vivacité qui a fréquemment causé du tort à Strahinja Pavlovic, incapable de stopper le crack des Gunners. Après la pause, le numéro 7 anglais a largement baissé le pied, à l’instar de ses partenaires. Remplacé par Bowen (76e), tout proche de s’offrir une passe décisive sur son premier ballon touché (77e).

- Kane (4,5) : dans un rôle de numéro 9, l’attaquant du Bayern Munich a vécu un premier acte très compliqué. Très peu trouvé par ses coéquipiers et continuellement bougé dans le duel, l’international anglais aux 92 sélections (63 buts) n’a d’ailleurs touché que deux petits ballons lors des 45 premières minutes. Son plus faible total avec l’Angleterre. Au retour des vestiaires, il a été plus à son aise et aurait pu offrir le break aux siens si sa tête n’avait pas été repoussée par Rajkovic sur la barre (77e). Précieux pour repousser un ballon devant sa ligne, son match reste globalement décevant.