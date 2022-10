Dinamo Zagreb - AC Milan : les compositions officielles

L’AC Milan (3e, 4pts) se déplace sur la pelouse du Dinamo Zagreb (4e, 4pts) ce mardi, pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Deux équipes à égalité de points au classement et qui doivent à tout prix l’emporter afin d’espérer se qualifier pour le prochain tour.

Kalulu, Gabbia, Kjaer et Hernandez sont alignés en défense du côté de l'AC Milan. Bennacer et Tonali forment le double pivot, derrière Rebic, De Ketelaere et Leao, tandis que Giroud est titularisé à la pointe de l'attaque. Le Dinamo Zagreb de son côté se présente avec un 3-5-2, avec Moharrami et Ljubicic dans les couloirs. Ivanusec, Misic et Ademi sont dans l'entrejeu, alors qu'Orsic et Petkovic débutent la rencontre devant.

Les compositions officielles

Dinamo Zagreb : Livakovic - Ristovski, Sutalo, Peric - Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic - Petkovic, Orsic

AC Milan : Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Kjaer, T.Hernandez - Bennacer, Tonali - Rebic, De Ketelaere, Leao - Giroud

