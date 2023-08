Le FC Barcelone doit faire face à un nouveau fiasco financier à 65 M€ !

La suite après cette publicité

Décidément, les soucis économiques ne semblent pas près de se terminer du côté du FC Barcelone. Déjà, pour tenter le retour de Lionel Messi cet été, la direction blaugrana avait dû rencontrer les dirigeants de la Liga pour présenter un plan de viabilité et ainsi assurer à la Pulga que son nouveau contrat entrerait dans les limites du fair-play financier. Finalement, l’ancien numéro 10 du FCB avait décidé de rejoindre la MLS, mais ce plan servait néanmoins à rassurer les recrues estivales.

D’Ilkay Gündogan à Oriol Romeu en passant par Íñigo Martínez, le champion d’Espagne en titre doit encore enregistrer les trois signatures estivales, et ce en plus des nouveaux contrats de Ronald Araujo, Inaki Pena, Marcos Alonso et Sergi Roberto. Dans les colonnes de SPORT, le vice-président barcelonais Rafael Yuste avait affirmé que le club était capable de régler ces nouveaux baux, notamment par un dégraissage de l’effectif mais aussi par la vente de parts dans ses autres structures.

À lire

Barça : la première offre pour Fresneda repoussée par Valladolid

Situation urgente pour Joan Laporta

Néanmoins, à en croire les derniers bruits venus de Catalogne, un premier investisseur s’éloignerait du FC Barcelone. En effet, selon TV3, le fonds allemand qui devait apporter 65 millions d’euros immédiatement après avoir acquis 16% de Barça Studios, plateforme du club pour créer et distribuer du contenu multimédia, a fait marche arrière. Une somme d’argent pourtant prévue dans le plan de faisabilité et donc nécessaire pour inscrire les joueurs en attente.

La suite après cette publicité

La chaîne de télévision outre-Pyrénées ajoute également que le président du Barça Joan Laporta souhaiterait se charger personnellement de ce dossier pour le régler au plus vite et réussir à régulariser auprès de la Ligue les situations contractuelles des nombreux joueurs de l’effectif de Xavi Hernandez, qui débutera sa saison 2023-2024 de championnat par un déplacement à Getafe le 13 août prochain, cinq jours après avoir accueilli le trophée Joan Gamper à Montjuic face à Tottenham.