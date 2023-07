Le Barça espère bientôt enregistrer ses recrues

Les années se suivent et se ressemblent du côté du FC Barcelone. En dépit d’une situation financière délicate, le Barça a enregistré plusieurs recrues depuis le début du mercato d’été. Outre les arrivées libres d’Ilkay Gündogan et Inigo Martinez, le club catalan a déboursé 5M€ pour Oriol Romeu en plus d’offrir des nouveaux contrats à Gavi, Ronald Araujo, Inaki Pena, Marcos Alonso et Sergi Roberto. De nouveaux renouvellements de contrat pourraient être ajoutés à cette longue liste comme celui d’Alejandro Balde. En parallèle, le Barça s’est séparé de Jordi Alba, Sergio Busquets et Samuel Umtiti.

Malgré la diminution de sa masse salariale, le FC Barcelone ne peut toujours pas inscrire ses nouvelles recrues et doit encore se séparer d’autres éléments pour y parvenir. Toutefois, l’état-major barcelonais garde espoir et va poursuivre ses efforts, notamment dans la vente des joueurs prêtés la saison passée. « Nous avons réduit la masse salariale de près de 200 millions d’euros. Nous avons travaillé très dur, nous avons parlé aux joueurs et nous avons essayé de leur expliquer la dure réalité de ce qui se passe au club », a déclaré le vice-président sportif des Blaugranas Rafa Yuste dans les colonnes de Sport. Le dirigeant catalan a également informé le média espagnol que le champion d’Espagne en titre s’apprêtait à boucler une opération financière d’envergure de manière à se conformer aux règles du fair-play financier. Enfin, les 30M€ attendus suite à la vente de Barça Studios à Socios.com devraient permettre aux Catalans de respecter le plan de viabilité présenté à La Liga.

